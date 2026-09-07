PGT adottato in Consiglio comunale, la Lega attacca: “Amministrazione senz’anima, ora via alle osservazioni”

L’adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT) da parte del Consiglio comunale di Varese segna l’avvio di una fase cruciale per lo sviluppo urbanistico della città. Un passaggio su cui il Gruppo Consiliare della Lega rivendica la propria azione d’opposizione all’interno dell’aula di Palazzo Estense, evidenziando come il lavoro della giunta guidata dal sindaco Davide Galimberti si sia scontrato con la linea del Carroccio.

«L’adozione del Piano di Governo del Territorio approvata oggi dal Consiglio comunale rappresenta soltanto una tappa di passaggio», spiegano gli esponenti leghisti. «L’amministrazione Galimberti pensava di liquidare la pratica in un paio di sedute, ma il sindaco ha fatto male i suoi conti e si è dovuto scontrare con la fermezza della Lega. Grazie ai nostri emendamenti puntuali e di merito, la maggioranza è stata infatti costretta ad affrontare riga per riga tutti gli aspetti critici di una manovra urbanistica del tutto insufficiente».

Con la formalizzazione dell’atto si apre ora il periodo destinato al deposito dei contributi e delle modifiche, un momento in cui l’opposizione promette un forte presidio territoriale: «Da oggi parte una fase fondamentale: la Lega sarà al fianco dei cittadini, delle realtà territoriali e delle associazioni per supportarli nella presentazione delle osservazioni. Riteniamo che su questo documento ci sia ancora moltissimo da correggere. In questo piano di fine mandato mancano del tutto la visione strategica e il coraggio necessari per il futuro di Varese, specialmente su temi cruciali come la gestione dei vincoli ambientali, lo sviluppo industriale, la vivibilità dei quartieri e la complessiva attrattività della città».

Il percorso dello strumento urbanistico dovrà infine ripassare al vaglio dell’aula per la delibera finale. «Il vero banco di prova si avrà solo nei prossimi mesi, quando Galimberti – se ne sarà in grado – riporterà il PGT in aula per l’approvazione definitiva», conclude la nota del gruppo consiliare. «Nelle ultime sedute si è visto un sindaco visibilmente nervoso e stanco, consapevole che la sua esperienza amministrativa è ormai giunta ai titoli di coda. La Lega continuerà a far valere la propria voce per garantire a Varese il rilancio che merita».