Polenta e spezzatino sotto le stelle: è festa nel Rione Martitt a Gemonio
Sabato 12 settembre la quinta edizione della cena: il ricavato servirà a sostenere le attività in Mozambico di don Filippo Macchi
Una cena in piazza con i piatti della tradizione, per sostenere una buona causa. Sabato 12 settembre a Gemonio si celebra la 5a edizione di “Martitt sotto le stelle”, la festa organizzata dal rione contraddistinto dai colori giallo e verde che può annoverare tra i propri “contradaioli” nientemeno che Renato Pozzetto.
Come di consueto il menu (piatto unico) prevede la polenta accompagnata da spezzatino e da gorgonzola con dolce a fine cena compreso nel prezzo. Il ricavato sarà devoluto – come già in passato – alle attività di don Filippo Macchi, sacerdote originario del rione che da alcuni anni si trova in missione a Mirrote, nel nord-est del Mozambico.
Don Filippo è stato ospite qualche mese fa anche della redazione di VareseNews in una puntata del nostro programma “La Materia del giorno” in cui ha raccontato la propria attività in una zona povera del Paese africano (il video integrale è disponibile CLICCANDO QUI).
L’accesso a “Martitt sotto le stelle” (che si terrà in piazza Virgilio) è su prenotazione: è necessario chiamare (entro mercoledì sera) i numeri 340-364 9553 o 346-1500804. Il costo del menu completo è di 20 euro, 10 per i bambini fino alla quinta elementare. In caso di maltempo la manifestazione si terrà al centro polifunzionale di via Curti
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