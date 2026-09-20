Poli logistici, il nuovo piano della Provincia mette paletti dopo il caso di Olgiate Olona

Al centro della discussione ci sono soprattutto l’impatto ambientale e le possibili conseguenze sulla viabilità lungo un asse, quello del Sempione, già fortemente trafficato. Il polo logistico, ricorda Vettori, prevede attualmente il passaggio di circa 48 grandi camion al giorno. Un numero che, secondo il consigliere provinciale, può essere valutato diversamente in termini di impatto sul traffico, ma che rappresenta una preoccupazione comprensibile per chi vive in una zona caratterizzata da un’elevata densità abitativa.

Vettori ricostruisce quindi l’iter amministrativo che ha portato alla realizzazione del polo. «L’Amministrazione Montano a partire dal 2014 ha prima valutato e poi approvato definitivamente nel gennaio 2024 il progetto», scrive, ricordando anche le ricadute economiche per il Comune, quantificate in circa due milioni di euro di entrate e oneri di compensazione, tra cui interventi su piste ciclabili e rotatorie.

Il caso di Olgiate Olona viene quindi inserito in un fenomeno più ampio. I grandi insediamenti logistici, quelli superiori ai 30 mila metri quadrati, sono sempre più presenti in Lombardia, spinti anche dalla crescita dell’e-commerce e dalla necessità di disporre di grandi strutture nelle aree vicine ai principali centri urbani.

È in questo contesto che, secondo Vettori, assume particolare importanza il nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale il 16 settembre. Uno strumento di indirizzo destinato a coordinare le politiche territoriali e i piani urbanistici comunali.

«Proprio in virtù di ciò che è accaduto ad Olgiate O. con il Polo Logistico, ho cercato, come consigliere provinciale, di intervenire affinché nella Regione Lombardia e in Provincia non ci potessero essere altri casi analoghi», spiega Vettori.

Tra le linee di indirizzo sono stati inseriti criteri specifici per la localizzazione dei grandi poli logistici. In particolare, viene indicata la collocazione entro 1,5 chilometri da uno svincolo autostradale e dalla stessa distanza da un importante insediamento urbano, oltre all’individuazione preventiva di 17 aree ritenute idonee.

Un lavoro al quale, riferisce Vettori, hanno contribuito anche i gruppi consiliari Rilanciamo Olgiate e SiAmo Castellanza, con i consiglieri Giorgio Volpi e Paolo Pagani.

«Possiamo concludere che “non tutto il male viene per nuocere” se può contribuire a migliorare la convivenza tra i cittadini e le esigenze industriali», conclude il consigliere provinciale. Restano però i riflettori puntati sul polo di Olgiate Olona, che «verrà monitorato e controllato con maggiore attenzione».