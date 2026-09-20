Poli logistici, il nuovo piano della Provincia mette paletti dopo il caso di Olgiate Olona
Il consigliere provinciale Enrico Vettori: «La nostra Provincia è la prima in Lombardia a dotarsi di uno strumento per controllare la nascita di strutture oltre i 30 mila metri quadrati». Tra i criteri anche la collocazione entro 1,5 chilometri da uno svincolo autostradale e da un importante insediamento urbano
«Non tutto il male vien per nuocere». È il titolo scelto dal consigliere provinciale Enrico Vettori per intervenire sul tema dei grandi poli logistici, partendo dal caso dell’insediamento realizzato a Olgiate Olona, che negli ultimi anni ha alimentato il dibattito anche nei Comuni limitrofi, da Castellanza a Busto Arsizio e Marnate.
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