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Politica, attualità e musica: a Luino nasce “Politiche da Bar”, si comincia dal depaving

Il nuovo ciclo di incontri prende il via mercoledì 9 settembre al Bistrot della Conti con una serata dedicata al depaving e alle trasformazioni degli spazi urbani. Ospiti gli architetti Francesca Porfiri e Mauro Rivolta. L’iniziativa nasce con la collaborazione di Giovani Democratici, Partito Democratico e Italia Viva

Lungolago di Luino

Attualità e politica, ma fuori dalle tradizionali sale conferenze e con un momento musicale a chiudere la serata. È la formula di “Politiche da Bar”, il nuovo ciclo di incontri che prenderà il via mercoledì 9 settembre a Luino e che si propone di affrontare temi di interesse pubblico in un contesto informale e aperto a tutti.

L’iniziativa nasce con la collaborazione di Giovani Democratici, Partito Democratico e Italia Viva. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è offrire «un luogo di confronto libero e accessibile», nel quale non sia necessario essere esperti: «l’unico requisito è la curiosità». Gli appuntamenti saranno rivolti ai giovani, ma non soltanto a loro, e affiancheranno all’approfondimento momenti di convivialità.

Il debutto è fissato per mercoledì 9 settembre alle 19, nel giardino di fronte al Bistrot della Conti, in via Vittorio Sereni 23. In caso di maltempo, la serata sarà rinviata a mercoledì 16 settembre, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Al centro del primo incontro ci sarà il depaving, ovvero la pratica di rimuovere superfici pavimentate per restituire agli spazi urbani suolo permeabile e verde. Il tema sarà affrontato partendo dalla diffusione di questa tendenza nell’urbanistica europea e dalle possibili implicazioni per le comunità locali.

A discuterne saranno gli architetti Francesca Porfiri e Mauro Rivolta, che interverranno sul tema delle trasformazioni degli spazi urbani e della sostenibilità.

Al termine dell’incontro è previsto un dj set a cura del Bistrot della Conti: una scelta che accompagna la formula pensata per le serate e che gli organizzatori sintetizzano con lo slogan «la cultura passa anche dalla musica».

“Politiche da Bar” non si esaurirà con l’appuntamento di settembre: secondo quanto annunciato, il ciclo proseguirà ogni due mesi, proponendo di volta in volta temi e ospiti differenti.

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Pubblicato il 07 Settembre 2026
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