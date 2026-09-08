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“Politiche da bar”: a Luino il nuovo ciclo di incontri inizia con un confronto sul “depaving”

Mercoledì 9 settembre l'incontro previsto, dalle 19, al "Bistrot delle Conti". L'argomento scelto è la tendenza, in alcune grandi città, a sostituire la pavimentazione stradale con materiali permeabili ed ecosostenibili

depaving - creata con AI

Parlare di attualità, politica e temi del momento in modo semplice e informale, lontano dai linguaggi troppo tecnici e dalle sale conferenze tradizionali. È l’idea alla base di “Politiche da Bar”, nuovo format che prende il via a Luino e che propone un ciclo di incontri aperti a tutti, giovani e non solo, capaci di unire approfondimento e convivialità.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 9 settembre alle ore 19, nel giardino di fronte al Bistrot della Conti, in via Vittorio Sereni 23. Il tema scelto per l’esordio è il “Depaving”, la nuova tendenza urbanistica che si sta diffondendo in Europa e che punta a “spavimentare” le città, restituendo spazio al suolo permeabile e al verde. (foto creata con AI)

Un tema legato alla sostenibilità urbana che, spiegano gli organizzatori, non riguarda soltanto le grandi città europee ma può avere ricadute concrete anche sulle comunità locali. A discuterne saranno gli architetti Francesca Porfiri e Mauro Rivolta, chiamati a portare il proprio punto di vista e la propria esperienza professionale su una questione sempre più presente nel dibattito sul futuro degli spazi urbani.

Dopo il momento di confronto, la serata proseguirà con un dj set a cura del Bistrot della Conti, elemento che caratterizza il format e che vuole creare un legame tra cultura, socialità e musica.

“Politiche da Bar” nasce dalla collaborazione tra Giovani Democratici, Partito Democratico e Italia Viva, con l’obiettivo dichiarato di creare uno spazio di discussione libero e accessibile, nel quale non sia necessario essere esperti per partecipare. «L’unico requisito è la curiosità», spiegano i promotori.

L’iniziativa avrà una cadenza bimestrale, con temi e ospiti destinati a cambiare di volta in volta. In caso di maltempo, il primo incontro sarà rinviato a mercoledì 16 settembre, sempre alle 19 e nella stessa sede. Per informazioni è possibile scrivere a politichedabar@gmail.com.

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Pubblicato il 08 Settembre 2026
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