Premio Vassallo a Boriani: “Un riconoscimento al valore del nostro bosco come infrastruttura primaria”

“Ho avuto l’onore di ricevere il premio Angelo Vassallo in qualità di Sindaco di Luvinate per il progetto ASFO Valli delle Sorgenti. Grazie davvero al Comune di Pollica, a Legambiente e ad Anci per questo riconoscimento inaspettato e importante. È stata una serata davvero emozionante, nel ricordo del ‘Sindaco Pescatore’, un momento per rilanciare impegni e prospettive per il futuro”. Con queste parole il primo cittadino di Luvinate, Alessandro Boriani, ha commentato la consegna del premio avvenuta sabato 5 settembre a Pollica, in Campania.

Il premio valorizza la gestione forestale promossa dal comune varesino a seguito degli eventi meteorologici estremi e degli incendi degli ultimi anni. “L’Associazione, fondata nel 2021 dopo l’incendio del 2017 e le colate detritiche del 2018, 2020, 2021 e 2024, è un progetto di protezione e rilancio del nostro Parco Campo dei Fiori che parte dai cittadini e dalle comunità”, ha spiegato Boriani.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha ribadito il ruolo fondamentale della tutela ambientale:

Infrastruttura critica: “Il bosco, alla pari di ospedali, aeroporti e autostrade, è da considerarsi come un’infrastruttura critica: se mantenuto, ci protegge dalle ondate di caldo, previene dissesti idrogeologici, ci fornisce ossigeno, protegge l’acqua che beviamo ed è fonte di energia”.

Welfare naturale: “È anche un presidio di welfare naturale: il caldo che il cambiamento climatico porterà nei prossimi anni colpirà soprattutto i più deboli, e boschi sani e curati serviranno soprattutto a loro. Le montagne italiane, con 11 milioni di ettari boschivi, sono parte del nostro futuro e meritano azioni, normative e risorse adeguate per superare decenni di abbandono”.

Condivisione del premio: “Il premio non è certo solo mio, ma di quanti hanno creduto e credono in questo percorso impegandosi direttamente: dai volontari ai sindaci del territorio come Davide Galimberti e Massimo Parola, il presidente del Parco Giuseppe Barra, fino agli uffici comunali, a Regione Lombardia, ERSAF, Fondazione Cariplo e a tutti i partner di progetto. Zaino in spalla, il viaggio continua”.