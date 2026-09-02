Prevenzione e sistemazione del verde a Somma: “L’impegno per la sicurezza parte anche dal giardino di casa”
L'assessore ai Lavori Pubblici, Walter Casula, lancia un messaggio ai cittadini sommesi
A seguito dei recenti eventi atmosferici che hanno causato danni e disagi in città, l’assessore ai Lavori Pubblici, Walter Casula, lancia un messaggio ai Sommesi.
L’assessore sottolinea, infatti, come il prezioso contributo dei cittadini sia stato fondamentale nei giorni scorsi, per segnalare le zone critiche colpite dal maltempo. Un egregio lavoro è stato portato avanti dalle associazioni di volontari, in primis i volontari della Protezione Civile che fin dalle prime ore non si è risparmiata, ma accanto a loro molti privati cittadini si sono messi subito al lavoro.
«Ringrazio quanti si sono dati da fare e colgo questa occasione per rivolgere un invito accorato a tutti i proprietari di terreni e giardini privati: verificate con attenzione lo stato di salute e la stabilità di alberi, rami e siepi all’interno delle vostre proprietà. Non si tratta solo di un gesto di prevenzione ma di un vero e proprio atto di responsabilità e di sicurezza nei confronti di tutta la cittadinanza».
La caduta di alberi e rami dalle proprietà private sulle strade provocano danni e disagi alla circolazione, con pesanti ricadute su tutti. I pericoli principali da prevenire riguardano: rami sporgenti o instabili che superano i confini della proprietà e invadono la sede stradale o i marciapiedi.
Alberi ad alto fusto fragili o ammalorati che, in caso di forte vento o nubifragi, rischiano di cadere bloccando la viabilità, danneggiando le linee elettriche o, peggio, mettendo in pericolo le persone.
Siepi non curate che riducono la visibilità agli incroci e lungo le arterie comunali.
«Provvedere alla regolare potatura e alla verifica statica delle piante – conclude Casula – non è solo un atto di senso civico e di cura verso Somma Lombardo, ma è anche un preciso obbligo di legge e da regolamento comunale. Ricordo infatti che la mancata manutenzione del verde privato espone i proprietari a sanzioni amministrative e alla responsabilità civile e penale in caso di danni a terzi o interruzione di pubblico servizio. Un piccolo gesto di attenzione oggi può evitare grandi disagi e pericoli domani».
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