Prima al “Franco Ossola” per il Varese contro la Pro Sesto di Contini e Lepore

Parte a ritmi alti il campionato di Serie D. Dopo la prima giornata, saranno diversi gli anticipi di sabato 12 settembre in vista poi del turno infrasettimanale previsto per mercoledì 16. Tra le gare che andranno in scena con 24 ore di anticipo figura anche quella del “Franco Ossola” con il Varese che ospiterà la Pro Sesto dell’allenatore varesino – anzi, gemoniese – Matteo Contini, squadra che ha appena tesserato Checco Lepore, che a Varese ha anche indossato la fascia di capitano.

Dopo il pari in casa del Tropical Coriano – con risultato ancora sub judice (leggi qui) – i biancorossi sono chiamati all’esordio stagionale al “Franco Ossola” davanti al proprio pubblico. «Questo girone, come ci siamo già detti, è bello e complicato – spiega mister Andrea Ciceri -. Troviamo subito una squadra importante, costruita per stare nei piani alti della classifica, per una sfida che rievoca sapori professionistici del passato. Guardando al presente, negli anni il duo formato dal direttore Zanardini e da mister Contini ha sempre fatto grandi risultati quando ha lavorato insieme; mi aspetto quindi che possa stare stabilmente in alto. Domani sarà un piatto forte di un campionato lungo e ci siamo preparati per fare il meglio possibile. A Solbiate abbiamo visto un Varese dedito al gioco, a Coriano una squadra più di lotta. Sono soddisfatto e ottimista perché i ragazzi sono riusciti ad adattarsi a due contesti diversi, che è una delle cose più complicate in Serie D. Domani arriva il sunto di queste due situazioni agli antipodi: giocando in casa dobbiamo essere bravi a fare gioco il più possibile, consolidando i nostri flussi, pur sapendo che si può rischiare parecchio e che l’errore fa parte del processo».

«Vedo la squadra motivata, dedita alla causa e alla maglia – conclude Ciceri -. Ci sono tanti giovani che hanno voglia di ritagliarsi uno spazio importante in questo campionato e le scelte saranno difficili fino all’ultimo, anche alla luce della gestione degli under che influisce sull’impiego degli over. Non ho in mente un turnover prestabilito in vista del turno infrasettimanale: ragiono sulla singola partita per fare le scelte migliori in base al piano gara, alle caratteristiche dell’avversario e alle condizioni dei singoli. Avendo una rosa ampia e a disposizione, qualche cambiamento tra una gara e l’altra ci potrà essere, come è già successo tra la coppa e il campionato. La forza nostra e dello staff dovrà essere quella di farsi trovare tutti pronti, per avere diverse frecce da scoccare sia dall’inizio sia a partita in corso.»

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