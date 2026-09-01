Primo settembre la scuola riparte (quasi): a Radio Materia la campanella suona già!

Primo settembre: ufficialmente si apre il nuovo anno scolastico. Ok, i banchi sono ancora vuoti e le sveglie possono rimanere ancora spente qualche giorno in più, ma diciamocelo: tra studenti, docenti e genitori, il pensiero del rientro è già presente.

E mentre voi vi godete gli ultimi scampoli d’estate, a Radio Materia il suono della campanella si sente già: è la sigla di “Che Scuola Fai?“, l’unico programma che dà davvero voce agli studenti delle scuole del territorio. Ogni giorno, alle 15.00, in diretta su www.radiomateria.it, potrete ritrovare i ragazzi che sono stati ospiti lo scorso anno scolastico: raccontano come studiano, che esperienze vivono, condividono un po’ di sano gossip e qualche sogno nel cassetto.

Sei uno studente che sta per affrontare la prima superiore e vuoi sapere cosa ti aspetta davvero (altro che i consigli degli adulti)? Sei un genitore curioso di capire il mondo scolastico visto dagli occhi dei ragazzi? Sei un docente e vuoi entrare nelle dinamiche di classe da un punto di vista tutto nuovo?

In attesa delle puntate della seconda stagione e di nuove interviste, ricordiamo l’ultimo anno vissuto intensamente con: “Che Scuola Fai?”, su Radio Materia, ogni giorno alle 15.00.

Prima puntata: il liceo Cairoli di Varese