Primo settembre la scuola riparte (quasi): a Radio Materia la campanella suona già!
In attesa della seconda stagione della trasmissione radiofonica che dà voce agli studenti delle scuole della provincia, ricordiamo com'è andata nel passato anno scolastico
Primo settembre: ufficialmente si apre il nuovo anno scolastico. Ok, i banchi sono ancora vuoti e le sveglie possono rimanere ancora spente qualche giorno in più, ma diciamocelo: tra studenti, docenti e genitori, il pensiero del rientro è già presente.
E mentre voi vi godete gli ultimi scampoli d’estate, a Radio Materia il suono della campanella si sente già: è la sigla di “Che Scuola Fai?“, l’unico programma che dà davvero voce agli studenti delle scuole del territorio. Ogni giorno, alle 15.00, in diretta su www.radiomateria.it, potrete ritrovare i ragazzi che sono stati ospiti lo scorso anno scolastico: raccontano come studiano, che esperienze vivono, condividono un po’ di sano gossip e qualche sogno nel cassetto.
Sei uno studente che sta per affrontare la prima superiore e vuoi sapere cosa ti aspetta davvero (altro che i consigli degli adulti)? Sei un genitore curioso di capire il mondo scolastico visto dagli occhi dei ragazzi? Sei un docente e vuoi entrare nelle dinamiche di classe da un punto di vista tutto nuovo?
In attesa delle puntate della seconda stagione e di nuove interviste, ricordiamo l’ultimo anno vissuto intensamente con: “Che Scuola Fai?”, su Radio Materia, ogni giorno alle 15.00.
Prima puntata: il liceo Cairoli di Varese
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Felice su Ospedale di Comunità di Somma Lombardo ai privati, Astuti (Pd): "Decisione calata dall’alto, ulteriore colpo alla sanità pubblica"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.