Principesse, duchi e il lago di Como: a Villa Carlotta rivive la storia delle grandi dinastie europee

Il lago di Como racconta la storia delle grandi dinastie europee attraverso una nuova mostra ospitata a Villa Carlotta, a Tremezzina. Si intitola “Dinastie d’Europa sul lago di Como” ed è dedicata alla presenza e alle vicende di alcune importanti figure della nobiltà europea legate al territorio lariano.

L’esposizione sarà inaugurata venerdì 18 settembre e resterà aperta fino all’8 dicembre negli spazi di Villa Carlotta, in via Statale 5605 a Tremezzina.

Al centro della mostra ci sono in particolare la principessa dei Paesi Bassi e i duchi di Sassonia Meiningen, protagonisti di un racconto che intreccia storia europea, vicende dinastiche e il fascino esercitato dal lago di Como sulle corti e sulle famiglie aristocratiche.

Una storia di dinastie sulle rive del Lario

Il titolo dell’esposizione richiama una delle caratteristiche che hanno contribuito nei secoli a rendere il lago di Como un luogo privilegiato per soggiorni e residenze di importanti personaggi dell’aristocrazia europea.

Attraverso le figure protagoniste della mostra, Villa Carlotta propone quindi un viaggio nella storia delle dinastie europee che hanno avuto un legame con il lago, restituendo al pubblico un particolare capitolo della storia del territorio.

La mostra si inserisce così nella vocazione di Villa Carlotta, museo e giardino botanico affacciato sul Lago di Como, come luogo capace di raccontare il patrimonio storico e culturale del territorio attraverso le proprie collezioni e le vicende delle personalità che lo hanno frequentato.