Varese News

Tempo libero

Progetto “Get Up”: a Varese i giovani di DesTEENazione prendono la parola tra sport, musica ed equilibrio

I ragazzi delle scuole varesine protagonisti di "Get Up", la linea d'azione del progetto ministeriale DesTEENazione: dopo San Fermo, le attività fanno tappa in via Maspero tra sport, musica e cittadinanza attiva

Spazi dedicati all’aggregazione, allo sport, alla musica e al coinvolgimento attivo delle giovani generazioni. È il cuore della linea di azione “Get Up”, inserita all’interno del progetto ministeriale DesTEENazione, l’hub educativo promosso dal Comune di Varese in partenariato con gli enti del terzo settore e del territorio, cofinanziato con fondi europei e ministeriali e rivolto ai ragazzi tra gli 11 e i 21 anni.

Galleria fotografica

Progetto “Get Up”: a Varese i giovani di DesTEENazione prendono la parola tra sport, musica ed equilibrio 4 di 25
Progetto "Get Up": a Varese i giovani di DesTEENazione prendono la parola tra sport, musica ed equilibrio
Progetto "Get Up": a Varese i giovani di DesTEENazione prendono la parola tra sport, musica ed equilibrio
Progetto "Get Up": a Varese i giovani di DesTEENazione prendono la parola tra sport, musica ed equilibrio
Progetto "Get Up": a Varese i giovani di DesTEENazione prendono la parola tra sport, musica ed equilibrio

Con la propria sede in via Maspero 20 a Varese, il progetto opera sia negli spazi interni ed esterni della struttura sia sul territorio cittadino, mettendo a disposizione educatori e facilitatori. Tra le finalità principali figurano il contrasto all’abbandono scolastico, all’isolamento sociale e al disagio giovanile, offrendo contesti sicuri di ascolto e partecipazione. Attraverso la metodologia del Service Learning (apprendimento-servizio), che affianca percorsi di peer education, cooperative learning e learning by doing, gli studenti sono direttamente coinvolti nella ideazione e gestione di progetti d’impatto sociale per la comunità.

Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, l’iniziativa ha visto protagonisti i ragazzi di cinque scuole varesine: la scuola secondaria di primo grado “Don Rimoldi”, le classi 3ª BL e 3ª CL del Liceo socio-economico “Cairoli”, il CFPIL e l’ISIS “Newton”. Guidati dagli educatori di DesTEENazione e con un budget di 5.000 euro assegnato a ciascuna realtà scolastica, gruppi formati da 20 a 50 studenti hanno trasformato le proprie idee in azioni concrete per il territorio.

Il programma degli eventi

Il percorso condotto nelle aule si è tradotto in due appuntamenti pubblici aperti alla città.

Il primo si è tenuto sabato 5 settembre presso l’Oratorio di San Fermo. Gli studenti della scuola “Don Rimoldi” (inclusi i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi), in collaborazione con il Festival Rock the Jungle e i Gorillas Varese, hanno proposto l’evento “Dare voce!”. Nel corso del pomeriggio si sono svolti tornei di calcio e pallavolo, un’area gaming e due laboratori: uno di rap curato da Kaso e dalla Street Art Academy e uno di percussioni guidato da Dino Scandale. Le attività proseguono durante il mese di settembre presso la sede di via Maspero con i laboratori gratuiti ConVeLinguaCittà e Music Lab.

Sabato 12 settembre la sede di via Maspero 20 ha ospitado “L’Equilibrio in Festa!”, appuntamento ideato dagli studenti dell’ISIS “Newton” per i giovani tra gli 11 e i 21 anni. La giornata ha proposto dimostrazioni e momenti pratici dedicati a discipline quali boxe, judo, parkour, skate, ginnastica artistica, trampoli e braccio di ferro, realizzati con la collaborazione di Kodokan Varese, ASD Nuova Ginfit, Palestra popolare Volpe Rossa, A.S.D. Rolling Maple e Simone Fox. L’evento è stato completato da esposizioni fotografiche, un punto informativo scolastico dedicato al principio dell’omeostasi, musica e rinfresco.

Le voci dei protagonisti: istituzioni ed educatori

A margine delle attività svolte il 12 settembre nella sede di DesTEENazione, l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese, Roberto Molinari, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Siamo a DesTEENazione, il nostro centro aperto ai ragazzi e agli adolescenti. Abbiamo l’iniziativa del Newton, che ha deciso di collaborare con noi in questa giornata: ci sono una mostra, giochi, iniziative insieme, judo, boxe e tutte cose che normalmente non si fanno. Credo che questo sia veramente uno degli elementi innovativi che abbiamo messo nella nostra città. I ragazzi del Newton sono bravissimi e meritano un applauso, chiedo a tutti di accompagnarli in questo percorso che stanno facendo con noi».

Presenti alla giornata anche gli educatori del progetto, Valentina (Cooperativa San Luigi) e Davide (Cooperativa Naturcoop), che hanno spiegato il senso dell’iniziativa e le prossime riaperture del centro: «Una festa sul tema dell’equilibrio con i ragazzi dell’ISIS Newton, che hanno progettato tutto l’evento insieme agli educatori del progetto Get Up. Si svolgono diverse discipline come judo, boxe, trampoli e skate, tutte sul tema dell’equilibrio, ed è prevista anche una parte di concerto con ragazzi che fanno parte di una band e che suoneranno qui. Questo è stato il primo sabato di apertura: la sede di DesTEENazione sarà aperta due volte al mese di sabato, sempre dalle 13:00 alle 19:00».

Gli altri progetti e la nuova edizione

Il lavoro svolto sul territorio ha visto anche l’elaborazione delle iniziative “Limbo” e “Spazi di benessere” curate dalle classi del Liceo “Cairoli” e del progetto “Ricaricamente” sviluppato dal CFPIL, incentrati sui temi della socialità e del benessere in ambito scolastico.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, la linea d’azione “Get Up” proseguirà la sua activity: verrà infatti messo a disposizione un ulteriore finanziamento di 5.000 euro per ciascuna delle 5 nuove realtà, tra istituti scolastici ed enti educativi o oratori del territorio, che parteciperanno alla nuova fase del progetto.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Settembre 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Progetto “Get Up”: a Varese i giovani di DesTEENazione prendono la parola tra sport, musica ed equilibrio 4 di 25
Progetto "Get Up": a Varese i giovani di DesTEENazione prendono la parola tra sport, musica ed equilibrio
Progetto "Get Up": a Varese i giovani di DesTEENazione prendono la parola tra sport, musica ed equilibrio
Progetto "Get Up": a Varese i giovani di DesTEENazione prendono la parola tra sport, musica ed equilibrio
Progetto "Get Up": a Varese i giovani di DesTEENazione prendono la parola tra sport, musica ed equilibrio

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.