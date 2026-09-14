Spazi dedicati all’aggregazione, allo sport, alla musica e al coinvolgimento attivo delle giovani generazioni. È il cuore della linea di azione “Get Up”, inserita all’interno del progetto ministeriale DesTEENazione, l’hub educativo promosso dal Comune di Varese in partenariato con gli enti del terzo settore e del territorio, cofinanziato con fondi europei e ministeriali e rivolto ai ragazzi tra gli 11 e i 21 anni.

Galleria fotografica Progetto “Get Up”: a Varese i giovani di DesTEENazione prendono la parola tra sport, musica ed equilibrio 4 di 25

Con la propria sede in via Maspero 20 a Varese, il progetto opera sia negli spazi interni ed esterni della struttura sia sul territorio cittadino, mettendo a disposizione educatori e facilitatori. Tra le finalità principali figurano il contrasto all’abbandono scolastico, all’isolamento sociale e al disagio giovanile, offrendo contesti sicuri di ascolto e partecipazione. Attraverso la metodologia del Service Learning (apprendimento-servizio), che affianca percorsi di peer education, cooperative learning e learning by doing, gli studenti sono direttamente coinvolti nella ideazione e gestione di progetti d’impatto sociale per la comunità.

Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, l’iniziativa ha visto protagonisti i ragazzi di cinque scuole varesine: la scuola secondaria di primo grado “Don Rimoldi”, le classi 3ª BL e 3ª CL del Liceo socio-economico “Cairoli”, il CFPIL e l’ISIS “Newton”. Guidati dagli educatori di DesTEENazione e con un budget di 5.000 euro assegnato a ciascuna realtà scolastica, gruppi formati da 20 a 50 studenti hanno trasformato le proprie idee in azioni concrete per il territorio.

Il programma degli eventi

Il percorso condotto nelle aule si è tradotto in due appuntamenti pubblici aperti alla città.

Il primo si è tenuto sabato 5 settembre presso l’Oratorio di San Fermo. Gli studenti della scuola “Don Rimoldi” (inclusi i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi), in collaborazione con il Festival Rock the Jungle e i Gorillas Varese, hanno proposto l’evento “Dare voce!”. Nel corso del pomeriggio si sono svolti tornei di calcio e pallavolo, un’area gaming e due laboratori: uno di rap curato da Kaso e dalla Street Art Academy e uno di percussioni guidato da Dino Scandale. Le attività proseguono durante il mese di settembre presso la sede di via Maspero con i laboratori gratuiti ConVeLinguaCittà e Music Lab.

Sabato 12 settembre la sede di via Maspero 20 ha ospitado “L’Equilibrio in Festa!”, appuntamento ideato dagli studenti dell’ISIS “Newton” per i giovani tra gli 11 e i 21 anni. La giornata ha proposto dimostrazioni e momenti pratici dedicati a discipline quali boxe, judo, parkour, skate, ginnastica artistica, trampoli e braccio di ferro, realizzati con la collaborazione di Kodokan Varese, ASD Nuova Ginfit, Palestra popolare Volpe Rossa, A.S.D. Rolling Maple e Simone Fox. L’evento è stato completato da esposizioni fotografiche, un punto informativo scolastico dedicato al principio dell’omeostasi, musica e rinfresco.

Le voci dei protagonisti: istituzioni ed educatori

A margine delle attività svolte il 12 settembre nella sede di DesTEENazione, l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese, Roberto Molinari, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Siamo a DesTEENazione, il nostro centro aperto ai ragazzi e agli adolescenti. Abbiamo l’iniziativa del Newton, che ha deciso di collaborare con noi in questa giornata: ci sono una mostra, giochi, iniziative insieme, judo, boxe e tutte cose che normalmente non si fanno. Credo che questo sia veramente uno degli elementi innovativi che abbiamo messo nella nostra città. I ragazzi del Newton sono bravissimi e meritano un applauso, chiedo a tutti di accompagnarli in questo percorso che stanno facendo con noi».

Presenti alla giornata anche gli educatori del progetto, Valentina (Cooperativa San Luigi) e Davide (Cooperativa Naturcoop), che hanno spiegato il senso dell’iniziativa e le prossime riaperture del centro: «Una festa sul tema dell’equilibrio con i ragazzi dell’ISIS Newton, che hanno progettato tutto l’evento insieme agli educatori del progetto Get Up. Si svolgono diverse discipline come judo, boxe, trampoli e skate, tutte sul tema dell’equilibrio, ed è prevista anche una parte di concerto con ragazzi che fanno parte di una band e che suoneranno qui. Questo è stato il primo sabato di apertura: la sede di DesTEENazione sarà aperta due volte al mese di sabato, sempre dalle 13:00 alle 19:00».

Gli altri progetti e la nuova edizione

Il lavoro svolto sul territorio ha visto anche l’elaborazione delle iniziative “Limbo” e “Spazi di benessere” curate dalle classi del Liceo “Cairoli” e del progetto “Ricaricamente” sviluppato dal CFPIL, incentrati sui temi della socialità e del benessere in ambito scolastico.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, la linea d’azione “Get Up” proseguirà la sua activity: verrà infatti messo a disposizione un ulteriore finanziamento di 5.000 euro per ciascuna delle 5 nuove realtà, tra istituti scolastici ed enti educativi o oratori del territorio, che parteciperanno alla nuova fase del progetto.