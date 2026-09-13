Pronto soccorso di ASST Sette Laghi, risolto il guasto informatico: il sistema è tornato operativo
Il problema, esterno alla rete aziendale, aveva causato rallentamenti nelle attività. Garantita comunque l'assistenza ai cittadini
Il sistema informatico in uso nei Pronto soccorso di ASST Sette Laghi è tornato regolarmente in funzione dopo il guasto che, a partire dalla serata di ieri, aveva interessato un servizio cloud esterno alla rete aziendale.
Il problema aveva reso temporaneamente non disponibile il programma utilizzato per la gestione delle attività nei Pronto soccorso, provocando rallentamenti nelle procedure. Le attività assistenziali, comunque, non si sono mai fermate: il personale in servizio, rafforzato per affrontare la situazione, ha applicato fin da subito il protocollo previsto in caso di indisponibilità dei sistemi informatici.
Con il ripristino del sistema, i Pronto soccorso dell’ASST Sette Laghi tornano quindi alla piena operatività informatica.
La Direzione aziendale ha ringraziato tutto il personale «per la grande competenza e responsabilità dimostrate», sottolineando come la gestione dell’emergenza abbia permesso di garantire «la continuità e la qualità di un servizio così prezioso per la cittadinanza».
Guasto informatico nei Pronto soccorso di Asst Sette Laghi, possibili rallentamenti
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