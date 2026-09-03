“Proviamo ad aggiustarlo”. A Saronno il Repair cafè del Tassello a Cassina Ferrara
Sabato 5 settembre un nuovo appuntamento con l'officina dell'associazione Il Tassello che si terrà nella sede del Centro sociale di Cassina Ferrara, in via Prampolini 2
Sabato 5 settembre nuovo appuntamento con il Repair Cafè dell’associazione Il Tassello.
In attesa dell’inaugurazione della nuova sede, l’iniziativa sarà ospitata Dalle 14,30 alle 18,30 nella sede del Centro sociale Centro Sociale Cassina Ferrara, in via Camillo Prampolini 2, i volontari del Repair Cafè accoglieranno tante persone con i loro oggetti fuori uso, per analizzare assieme a loro il guasto e tentare la riparazione.
Un’iniziativa che riscuote sempre grande successo: «Il Repair Cafè è un’iniziativa che ha già preso piede in molti paesi del mondo, compresa l’Italia – spiegano gli organizzatori – Si tratta di un evento in cui i partecipanti possono portare i loro oggetti guasti o danneggiati e avere la possibilità di ripararli con l’aiuto di volontari e, in questo caso anche avvalendosi delle attrezzature a disposizione nel laboratorio. Non è garantito che l’oggetto possa essere riparato con successo, ma il Repair Cafè rappresenta un’ottima occasione per imparare qualcosa di nuovo e acquisire competenze tecniche utili per il futuro. Inoltre, se l’oggetto può essere riparato, ciò significa che non sarà necessario sostituirlo con uno nuovo, riducendo così lo spreco di risorse e contribuendo alla sostenibilità ambientale. Comunque almeno per il 70% degli oggetti la riparazione va a buon fine».
Ricordiamo che si possono portare: piccoli elettrodomestici, computer, oggetti e utensili elettrici, biciclette, piccola meccanica, abbigliamento, tessuti scuciti o bucati, oggetti scollati o rotti in legno e ceramica, giocattoli. Non si riparano monitor, TV e forni a microonde.
L’iniziativa è aperta a tutti, anche a chi non ha niente da riparare ma magari ha competenze per dare una mano.
Per altre informazioni: 340 8959489 repaircafesaronno@gmail.com o il sito tassello.org
Image by Chris Reading from Pixabay
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