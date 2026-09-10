Quando la geografia diventa musica: Lorenzo Bertocchini canta le meraviglie di Kiribati con GeoGiacomo

Nuova canzone e nuovo video per Lorenzo Bertocchini. Il cantautore varesino, che ha più volte dichiarato di amare ispirarsi a qualsiasi cosa per scrivere canzoni, questa volta ne ha scritta una “geografica”.

Il suo nuovo singolo è ispirato alle isole Kiribati (che nella lingua del posto si pronuncia “kiribas”).

Come scrive lo stesso Bertocchini nel testo di presentazione, Kiribati è il luogo dove l’Oceano Pacifico alza il volume fino in fondo. Trentatré isole, sparse come riff di chitarra selvaggi su un gigantesco palcoscenico blu. Atolli corallini, lagune turchesi, palme e onde che esplodono come un assolo di batteria.

Qui l’oceano non fa da semplice sfondo: è il protagonista assoluto e si perde oltre l’orizzonte come in un’inquadratura cinematografica senza fine.

Kiritimati entra in scena ruggendo: il più grande atollo corallino del mondo, fatto per la pesca, il surf e l’avventura. Gli arcipelaghi Gilbert, Phoenix e Line hanno ognuno il proprio ritmo, le proprie storie, il proprio beat.

È una terra di danze tradizionali, antiche conoscenze del mare e comunità che hanno imparato a leggere l’oceano come fosse una canzone.

Attorno a Tarawa riecheggia ancora la storia della Seconda guerra mondiale, aggiungendo un riff di chitarra più oscuro alla colonna sonora tropicale. E sopra ogni cosa, Kiribati si trova in prima linea davanti a un clima che cambia, con le sue isole basse sospese davanti a un futuro incerto, sotto un immenso cielo blu.

Remota, fiera e indimenticabile, Kiribati è il Pacifico con gli amplificatori tirati fino a undici.



“Dovevo per forza scrivere una canzone su queste meraviglie”, continua Bertocchini, “che sono anche l’incrocio di quattro emisferi”.

E ai cori c’è l’ospite perfetto: il super-esperto di geografia nonché grande appassionato di queste isole Giacomo Zanzi.

E’ un creator originario di Azzate, laureato in Psicologia, divulgatore e autore del canale YouTube GeoGiacomo, aperto nel gennaio 2024 con l’obiettivo di raccontare la geografia in modo semplice, curioso e accessibile, partendo spesso dagli aspetti più insoliti di Paesi, confini, territori e mappe.

Attraverso video, shorts e approfondimenti Zanzi racconta le tante stranezze geografiche che spesso passano inosservate, cercando di trasformare argomenti solitamente considerati scolastici in storie capaci di incuriosire un pubblico più ampio.

In poco più di due anni GeoGiacomo è cresciuto fino a superare gli 80.000 iscritti su YouTube, diventando per Giacomo un vero progetto professionale. Tra i suoi format ci sono video dedicati alle regioni italiane, ai confini più particolari del mondo, alle mappe e alle isole. Come Kiribati appunto!

Gli altri musicisti sono Luca Marino (batteria), Chana Blumer (basso) e Luna Bertocchini, la figlia di Lorenzo (percussioni).

Lorenzo e Giacomo presenteranno questo nuovo singolo insieme domani, venerdì 11 (ore 19.30) al Circolo di Stefania e Andrea, piazza 11 Febbraio 4, Orino, nel corso del concerto che il cantautore varesino ha in programma in questo locale storico.

Informazioni e prenotazioni al numero 3357193635.

Il video e la canzone saranno disponibili a partire dalla mezzanotte di venerdì: il primo su YouTube, la seconda sulla pagina Bandcamp di Lorenzo.