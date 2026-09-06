Quattro giorni di festa a Laveno Mombello per il Verbano Classic Festival: “Grande partecipazione”

«Grande manifestazione e grande partecipazione, con delegazioni arrivate da tutta Italia e anche dall’Europa». Paolo Sivelli, presidente della Fondazione Officine dell’Acqua, traccia un bilancio positivo della seconda edizione del Verbano Classic Festival, che si conclude oggi, domenica 6 settembre, a Laveno Mombello dopo quattro giorni di appuntamenti dedicati alla vela, alle imbarcazioni storiche e alla cultura del Lago Maggiore. (foto di Carlo Boghi)

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«Il sole e il vento hanno premiato questa seconda edizione organizzata dalle Officine dell’Acqua. Sono stati quattro giorni di festa non soltanto per chi ama la vela, ma anche per chi ama il lungolago e la sua tradizione. Il pubblico ha potuto vivere il festival in un grande scenario, dal lungolago al Porto Antico, con concerti, stand gastronomici dedicati ai piatti del Lago Maggiore e molte altre iniziative» commenta Sivelli.

La Verbano Classic Regatta sul Lago Maggiore

Uno dei momenti centrali del fine settimana è stata la XIV Verbano Classic Regatta, che ha portato nelle acque davanti a Laveno Mombello imbarcazioni classiche, derive d’epoca e gozzi. Dopo la prima prova di sabato pomeriggio, questa mattina si è disputata la seconda prova della regata, seguita dalla premiazione alle Officine dell’Acqua.

Il vento e le condizioni meteorologiche favorevoli hanno accompagnato le imbarcazioni in una giornata che ha rappresentato il cuore sportivo della manifestazione.

Il programma sul lago aveva già proposto sabato il Palio delle Inglesine, la sfida sulle tradizionali lance a remi in legno lunghe tra i cinque e gli otto metri, e la parata delle imbarcazioni davanti al lungolago.

Quattro giorni tra barche storiche, musica e tradizioni

Dal 3 al 6 settembre Laveno Mombello ha ospitato una manifestazione pensata per andare oltre il pubblico degli appassionati di vela. Il Verbano Classic Festival ha infatti unito la tradizione nautica a concerti, incontri culturali, rievocazioni storiche, artisti di strada e gastronomia.

A Laveno sono arrivate delegazioni dalla Francia e da diverse località italiane, tra cui Venezia, il lago di Como, La Spezia e il Garda, contribuendo a dare alla seconda edizione una dimensione nazionale e internazionale.

Tra i protagonisti anche Gredo, lo storico rimorchiatore fluviale di 15 metri che proprio nel 2026 compie 110 anni. Ormeggiato nel Porto Antico, durante il festival si è trasformato anche in un particolare palcoscenico galleggiante per alcuni dei concerti.

La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Officine dell’Acqua e dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano, in partenariato con il Comune di Laveno Mombello e con il coinvolgimento di numerose realtà del territorio.

Il festival si chiude al Porto Antico

L’ultimo appuntamento è in programma questa sera alle 19 al Porto Antico. A chiudere i quattro giorni sarà la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Laveno Mombello, che festeggia i suoi 125 anni e si esibirà a bordo di una chiatta portuale.

Un ultimo incontro tra il lago e la sua storia per concludere una seconda edizione che, nelle parole degli organizzatori, ha trovato proprio nella partecipazione del pubblico e delle delegazioni uno dei suoi risultati più importanti.