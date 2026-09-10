Raccolta firma di Confesercenti per il commercio di vicinato, un inizio incoraggiante
In sole due ore, durante il pomeriggio di mercoledì 9 settembre, sono state raccolte ben 88 firme nel centro cittadino a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare promossa su scala nazionale
A Varese il tema del commercio di vicinato trova una risposta immediata e concreta da parte dei cittadini e degli operatori locali. In sole due ore, durante il pomeriggio di mercoledì 9 settembre, sono state raccolte ben 88 firme nel centro cittadino a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare promossa su scala nazionale da Confesercenti. L’iniziativa punta a sostenere e incentivare la rigenerazione urbana attraverso la tutela dei servizi di prossimità e dei negozi di quartiere.
La tappa nel centro cittadino e le istituzioni al fianco dei commercianti
La sede territoriale di Confesercenti Varese si è mobilitata muovendosi direttamente tra le diverse attività commerciali del centro. Durante la tappa varesina, l’associazione ha incontrato negozianti, residenti e passanti per spiegare le finalità della legge e raccogliere le adesioni necessarie.
All’iniziativa hanno voluto far sentire la propria vicinanza anche i rappresentanti delle istituzioni. Erano infatti presenti la Vicesindaca di Varese Ivana Perusin e il Consigliere regionale Giuseppe Licata, ai quali la struttura organizzativa di Confesercenti ha rivolto un sentito ringraziamento per la disponibilità e per il supporto offerto all’azione di sensibilizzazione.
Il ruolo dei negozi sotto casa per la tenuta sociale della città
L’esito positivo delle prime ore di banchetto testimonia quanto l’argomento sia sentito da chi vive e frequenta le vie dello shopping e del commercio varesino.
«Il risultato raggiunto in poche ore conferma l’attenzione verso un tema che riguarda da vicino le nostre città – il commento di Bernardo Bianchessi, Presidente territoriale di Confesercenti Varese –. La presenza delle attività di vicinato contribuisce alla vitalità dei centri urbani e rappresenta un presidio economico e sociale che dobbiamo tutelare».
Il calendario della mobilitazione: prossima tappa a Bodio Lomnago
L’impegno dell’associazione di categoria non si ferma alla giornata nel capoluogo. La campagna di raccolta firme di iniziativa popolare proseguirà infatti nei prossimi giorni per toccare capillarmente diversi punti del territorio provinciale.
Il prossimo appuntamento in agenda è fissato per il 18 settembre nel comune di Bodio Lomnago. Nel frattempo, Confesercenti sta definendo il calendario delle tappe successive nei vari Comuni del Varesotto, i cui dettagli e date verranno resi noti nelle prossime settimane per permettere a tutti i cittadini di sottoscrivere la proposta.
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