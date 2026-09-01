Raduno, giro del lago e pranzo: gli amanti delle moto Aermacchi pronti a “invadere” Varese

Per la 31a volta gli appassionati delle moto Aermacchi hanno a disposizione un grande raduno dedicato a Varese, la città che ha visto nascere e affermarsi il mito delle moto che venivano costruite in riva al lago, dove un tempo si fabbricavano gli idrovolanti e dove oggi la tradizione prosegue grazie alla MV Agusta.

Domenica 6 settembre alla Schiranna i responsabili del Registro Storico Aermacchi propongono il programma che ha nel giro del lago di Varese uno dei suoi momenti più attesi. La giornata inizierà alle 9 con l’apertura dei cancelli dell’area dell’attuale MV Agusta che concede i propri spazi agli appassionati. I possessori di mezzi d’epoca potranno accedere al piazzale interno (fino a esaurimento posti) con l’eccezione delle moto giapponesi, di KTM, BMW e Harley che invece prenderanno posto nel parcheggio esterno.

Alle 10,30 è prevista la partenza per il giro del lago con la scorta di due motociclisti della Polizia di Stato di Varese, in sella ad altrettante moto MV Agusta, con la presenza anche della Polizia Locale. Collaboreranno alla riuscita della passeggiata anche le staffette del Registro Aermacchi e del Registro Cagiva, club gemellati. Al rientro in fabbrica aperitivo per tutti offerto dagli organizzatori mentre a seguire sarà possibile pranzare grazie alla presenza di un food truck (non è previsto invece il pranzo al ristorante come in passato).

Per chi invece proviene da lontano, il weekend apre… in anticipo: sabato 5 dalle 15,30 è previsto un ritrovo nel parcheggio di MV Agusta e chi arriverà in sella a moto Aermacchi potrà farle riposare nella notte laddove sono nate, nella stessa fabbrica dove venivano costruite tra il 1950 e il 1978. Sabato sera è prevista una cena in compagnia al ristorante “Che spettacolo” di Morazzone.

La 31a edizione del Raduno Aermacchi è dedicata a Paolo Manusardi, fondatore e conservatore del Registro Aermacchi che alcuni mesi fa è stato coinvolto in un grave incidente a Milano mentre si trovava in sella alla sua moto. Paolo si sta riprendendo dall’investimento dopo una lunga degenza in ospedale e per questo gli amici del registro storico hanno voluto pensare a lui in occasione dell’appuntamento annuale.

Come al solito alla manifestazione saranno presenti tecnici e piloti della Aermacchi: da Angelo Tenconi, oggi 91enne e in passato 5 volte campione Europeo della montagna (più 7 titoli italiani) a Gian Pio Ottone, 91 anni a sua volta, crossista e regolarista conosciuto come “Doctor Cross” per aver creato una fantastica collezione di moto da fuoristrada (91 pezzi) di recente acquisita da Asi per salvaguardarla nel tempo. Tra gli ospiti anche Michelangelo “Puki” Pochettino, 84 anni, ex crossista e titolare della “Bottega delle vecchie moto” con museo personale a Villanova d’Asti. Non mancheranno l’ex regolarista Roberto Azzalin, manager vittorioso con Cagiva alla Dakar, Egisto Cataldi, progettista di una miriade di motori da corsa a 2 tempi (4 mondiali vinti da Villa con la RR 250-350), quindi Albino Fabris motorista di Aermacchi e Cagiva. E Luciano Bronzi dell’ufficio commerciale.