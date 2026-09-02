Ragazza investita da un treno ad Abbiate Guazzone, circolazione ferroviaria interrotta verso Saronno

La circolazione ferroviaria è stata interrotta nella tarda mattinata di mercoledì 2 settembre tra le stazioni di Tradate Abbiate Guazzone e Saronno a causa dell’investimento di una ragazza da parte di un treno.

Secondo le informazioni diffuse da Trenord, l’incidente ha coinvolto il treno 44, partito da Cocquio Trevisago alle 11.53 e diretto a Milano Cadorna, dove l’arrivo era previsto alle 13.09. L’investimento è avvenuto in prossimità della stazione di Tradate Abbiate Guazzone.

L’allarme ai soccorsi è scattato intorno alle 12.38. Sul posto sono intervenuti i mezzi sanitari, con Croce Rossa e automedica, oltre alle forze dell’ordine e agli enti competenti. Sono stati allertati anche la Polizia ferroviaria e i vigili del fuoco, dal distaccamento di Saronno. Le operazioni di soccorso risultano ancora in corso. Al momento non sono state rese note le condizioni della persona coinvolta.

L’incidente sta causando importanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. I treni della linea Varese Nord-Milano Cadorna non vengono effettuati fino a nuovo avviso.

I convogli della linea da e per Cocquio Trevisago terminano e iniziano invece il viaggio alla stazione di Tradate Abbiate Guazzone, effettuando tutte le fermate previste tra Malnate e Tradate.

Per garantire i collegamenti Trenord sta attivando attivato un servizio di autobus sostitutivi tra Tradate Abbiate Guazzone e Saronno, con fermate intermedie. La prima partenza da Tradate Abbiate Guazzone è stata programmata alle 13.30, mentre da Saronno alle 13.35.

La situazione è in aggiornamento.