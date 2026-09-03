Report Cna Lombardia: regione cresce con prudenza, Varese regina delle esportazioni

L’economia lombarda prosegue lungo un percorso di crescita moderata nel corso del 2026, evidenziando luci e ombre che toccano da vicino anche il territorio varesino. Secondo il “Terzo Focus 2026” elaborato dal Centro Studi Sintesi per Cna Lombardia, le stime regionali indicano un aumento del Prodotto Interno Lordo (PIL) e dei consumi pari allo 0,7%, accompagnato da un deciso rilancio degli investimenti (+2,7%) e da un’occupazione complessiva ai minimi storici d’inattività. Tuttavia, l’analisi di dettaglio rivela dinamiche molto divergenti tra le diverse province, collocando Varese ai vertici regionali per le esportazioni e il recupero del tessuto imprenditoriale, ma con segnali di affanno sul fronte occupazionale e del credito.

Export in forte accelerazione e tenuta delle imprese varesine

Nel primo trimestre del 2026 l’export lombardo ha toccato la quota complessiva di 40,9 miliardi di euro. In questo contesto, il territorio di Varese si distingue come la provincia più dinamica della regione, facendo registrare un incremento delle esportazioni del 23,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato di gran lunga superiore alla media regionale e al trend di altre piazze produttive lombarde.

Segnali incoraggianti arrivano anche dal numero delle attività produttive attive sul territorio. A giugno 2026 la provincia di Varese mostra una crescita dello 0,5% delle imprese totali e un +0,2% per quanto riguarda il comparto artigiano. A livello regionale, l’artigianato torna a respirare nel secondo trimestre del 2026 con un saldo positivo di 836 nuove realtà.

«Guardiamo con moderato ottimismo ai dati del nostro centro studi: le prospettive sembrano di prudente riapertura verso un sentiero di crescita – l’analisi di Giovanni Bozzini, Presidente di CNA Lombardia –. Il PIL è in lieve tenuta, l’occupazione regala effettive soddisfazioni, la propensione agli investimenti si riaffaccia come elemento positivo, perfino i numeri assoluti delle imprese artigiane tornano a saldi positivi rispetto al primo trimestre di quest’anno. Tuttavia queste tendenze hanno bisogno di essere consolidate da una diplomazia della pace che possa tornare a fornirci un quadro di stabilità internazionale che garantirebbe non solo fiducia ma anche costi energetici più sostenibili».

L’incognita lavoro e la contrazione dei finanziamenti

A fronte della spinta sulle vendite oltreconfine, il panorama economico del Varesotto presenta elementi di criticità per quanto riguarda l’occupazione. Le proiezioni stilate su dati Prometeia per il 2026 indicano infatti per la provincia di Varese un calo occupazionale dell’1% rispetto al 2025, in controtendenza rispetto al trend positivo rilevato nel Milanese (+1,8%) e nella vicina provincia di Como (+1,1%).

Rimane complessa anche la situazione relativa all’accesso alle risorse finanziarie per il tessuto produttivo locale. A marzo 2026 l’erogazione dei prestiti bancari alle imprese varesine ha subito una contrazione del 2,9% su base annua, inserendosi all’interno di una stretta creditizia che a livello regionale penalizza soprattutto i piccoli imprenditori e il settore delle costruzioni.

«Leggiamo il dato relativo al calo, ormai consolidato, delle erogazioni bancarie a favore delle imprese, come l’esito del mix di due fattori – l’approfondimento di Stefano Binda, Segretario di CNA Lombardia –. Da un lato un calo della domanda alla luce delle incertezze del quadro geopolitico che gravano sulla pianificazione degli investimenti, dall’altro un irrigidimento delle maglie istruttorie e valutative di un comparto, quello del credito, che ha visto un graduale esaurirsi degli effetti del decreto-liquidità del Conte 2 e una rivisitazione parziale dell’intervento del Fondo Centrale di Garanzia».