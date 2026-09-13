Riaperta la bretella verso Varese: la strada torna percorribile in entrambe le direzioni

Nel tardo pomeriggio di domenica 13 settembre è stata riaperta al traffico la bretella autostradale tra lo svincolo di Viale Europa e la rotonda di Largo Flaiano a Varese, che torna percorribile in entrambe le direzioni dopo quasi tre mesi di chiusura parziale.

Il raccordo era interessato dalla fine di giugno da un cantiere Anas per la posa di barriere antirumore, nell’ambito del Piano di contenimento e abbattimento del rumore, che aveva costretto chi arrivava dall’A8 a deviare verso lo svincolo di viale Europa per raggiungere il centro città.

La riapertura era stata concordata nelle scorse settimane in un confronto in Prefettura, anche su richiesta del Comune di Varese, proprio per evitare che la chiusura si sommasse al traffico legato alla ripresa delle scuole e delle attività cittadine. La limitazione, scattata il 25 giugno, aveva già provocato lunghe code tra fine giugno e luglio, e ancora nelle ultime settimane di agosto, con ripercussioni soprattutto su via Gasparotto e viale Borri.

Il cantiere, tuttavia, non è concluso: secondo i dati diffusi da Anas, i lavori erano arrivati a circa un terzo dell’avanzamento complessivo a fine agosto, con conclusione dell’opera prevista per marzo 2027.

L’intervento riguarda il tratto tra lo svincolo di Loreto e la rotatoria di largo Flaiano e prevede, oltre alla posa di barriere acustiche autoportanti in blocchi fonoassorbenti, l’installazione di strutture integrate lungo i bordi dei ponti, pensate anche per migliorare la sicurezza stradale. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane in finestre compatibili con la viabilità, compresi i periodi festivi.