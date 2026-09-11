Rimpatriati dalla polizia di Stato 19 cittadini egiziani espulsi dall’Italia

Diciannove cittadini egiziani espulsi dall’Italia sono stati rimpatriati al Cairo con un volo charter, nell’ambito delle attività della Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere.

Gli stranieri erano accompagnati da personale specializzato e, secondo quanto riferito, avevano pregiudizi di polizia e precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio.

L’operazione è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con la Repubblica araba d’Egitto, prevista da un accordo in materia migratoria. L’intesa stabilisce la riammissione dei cittadini egiziani giunti illegalmente in Italia e consente, per l’esecuzione dei rimpatri, anche l’utilizzo di voli charter.

L’accordo prevede inoltre che le procedure necessarie ad accertare l’identità delle persone di cui viene richiesta la riammissione possano essere svolte direttamente sul territorio egiziano.

Con l’operazione odierna salgono a 17 i rimpatri con volo charter organizzati dall’Italia verso l’Egitto nel 2026, per un totale di 400 cittadini egiziani allontanati.

Nel corso del 2025 erano state invece effettuate 18 operazioni con voli charter, che avevano consentito il rimpatrio complessivo di 454 cittadini egiziani.