Riparte al San Giovanni Bosco di Busto Arsizio la stagione autunnale del Cineforum

Dieci film, dieci martedì sera. Il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio apre il 13 ottobre la stagione autunnale del Cineforum 2026, una rassegna che accompagnerà il pubblico fino alle porte del Natale con proiezioni sempre alle 21.

Il cartellone guarda quasi per intero al cinema d’autore internazionale: si passa dal Cile del colpo di stato del 1973 alla Romania contemporanea, dal Giappone di Kore’eda Hirokazu all’Iraq degli anni Novanta, con incursioni in Danimarca, Norvegia, Francia, Germania, Turchia e Spagna. Due i titoli con produzione italiana, “L’hangar rosso” e “Un anno di scuola” di Laura Samani, girato a Trieste.

La programmazione segue il ritmo settimanale del martedì, con un’unica pausa l’8 dicembre, festa dell’Immacolata: dopo l’appuntamento del 1° dicembre la rassegna riprende il 15.

Il programma completo

13 ottobre – “L’hangar rosso” di Juan Pablo Sallato (Italia, Cile, 83′). Santiago, 11 settembre 1973: al capitano Silva, ex capo dell’intelligence dell’Aeronautica, viene ordinato di trasformare in centro di detenzione e tortura l’Accademia dove sta addestrando i giovani cadetti. Obbedire o disobbedire?

20 ottobre – “Mio fratello è un vichingo” di Anders Thomas Jensen (Danimarca, Svezia, 116′). Anker esce di prigione per recuperare il bottino affidato al fratello Manfred, le cui condizioni psicologiche sono intanto peggiorate. Il ritorno alla casa d’infanzia nella foresta riporta a galla, insieme al borsone, i traumi del passato.

27 ottobre – “Un anno di scuola” di Laura Samani (Italia, Francia, 102′). La diciassettenne svedese Fredrika si trasferisce a Trieste e diventa l’unica ragazza in una classe di soli maschi all’ultimo anno di un istituto tecnico, scompaginando l’equilibrio di tre amici inseparabili.

3 novembre – “Il caso 137” di Dominik Moll (Francia, 115′). Per Stéphanie, investigatrice dell’IGPN, la polizia della polizia, il caso 137 sembra soltanto una pratica come tante. Finché un elemento inatteso non la costringe a guardarlo con altri occhi.

10 novembre – “Noi due sconosciuti” di Janicke Askevold (Norvegia, Lettonia, Lituania, Danimarca, Finlandia, 100′). Una giornalista che desidera diventare madre single tramite donazione di sperma rintraccia il proprio donatore e lo avvicina fingendo di volerlo intervistare sulla sua azienda tecnologica.

17 novembre – “Maborosi no hikari. I bagliori dell’anima” di Kore’eda Hirokazu (Giappone, 110′). Yumiko vive a Osaka con il marito Ikuo e il figlio piccolo. La morte improvvisa e inspiegabile di lui la lascia sola con un dolore senza risposte. È l’esordio alla regia del maestro giapponese.

24 novembre – “Yellow letters” di Ilker Çatak (Germania, Turchia, Francia, 127′). Derya e Aziz sono una coppia di artisti molto nota in Turchia. All’indomani della prima del loro nuovo spettacolo finiscono nel mirino dello Stato: Aziz riceve una “lettera gialla” che lo informa del licenziamento e i due, trasferiti a Istanbul e senza lavoro, devono reinventare la propria vita.

1° dicembre – “Il silenzio degli altri” di Eva Libertad (Spagna, 99′). Ángela, che è sorda, aspetta un figlio dal compagno Héctor, udente. L’arrivo della bambina mette alla prova la coppia e costringe Ángela a misurarsi con un mondo che non è pensato per madri come lei.

15 dicembre – “Kontinental ’25” di Radu Jude (Romania, 109′). A Cluj, durante lo sfratto di un palazzo destinato a diventare un hotel, muore un uomo senza fissa dimora che vi aveva trovato rifugio. Orsolya, l’ufficiale giudiziario coinvolto, precipita in una profonda crisi morale.

22 dicembre – “La torta del Presidente” di Hasan Hadi (Iraq, Usa, Qatar, 105′). Nell’Iraq degli anni Novanta ogni scuola deve preparare una torta per il compleanno di Saddam Hussein. Il compito tocca in sorte alla piccola Lamia, che arrivata in città in cerca degli ingredienti va incontro a una serie di peripezie.

Informazioni e biglietti

Il programma completo, le schede dei film con i trailer e la vendita online dei biglietti sono disponibili sul sito www.cinesgbosco.it, dove si trovano anche le altre stagioni della sala: teatro, rassegna cinema, concerti e teatro per ragazzi.