“Ritorneranno”, a Caronno Pertusella rivive la drammatica storia degli Alpini in Russia

Un viaggio nella memoria degli Alpini e nella drammatica esperienza vissuta durante la campagna di Russia nella Seconda guerra mondiale. È il tema di “Ritorneranno”, lo spettacolo teatrale in programma giovedì 17 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro a Caronno Pertusella.

Lo spettacolo, prodotto da tdS Scarrozzanti srl, è ispirato agli scritti autobiografici del beato Carlo Gnocchi, sacerdote che durante la guerra fu cappellano degli Alpini e partecipò alla ritirata dalla Russia.

“Ritorneranno” porta sul palco l’esperienza di quegli uomini attraverso un racconto teatrale che intreccia memoria, sofferenza e speranza. Testo e regia sono di Andrea Carabelli, che sarà anche tra gli interpreti insieme a Matteo Bonanni.

A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà la partecipazione del coro Amici della Montagna di Origgio, che accompagnerà lo spettacolo con i canti della tradizione alpina.

La rappresentazione vuole riportare l’attenzione su una delle pagine più drammatiche della storia degli Alpini, attraverso la testimonianza di Carlo Gnocchi e il linguaggio del teatro.

Ingresso libero.