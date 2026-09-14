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Saronno/Tradate

“Ritorneranno”, a Caronno Pertusella rivive la drammatica storia degli Alpini in Russia

Giovedì 17 settembre nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro uno spettacolo ispirato agli scritti autobiografici del beato Carlo Gnocchi che fu cappellano degli Alpini e partecipò alla ritirata dalla Russia

don carlo gnocchi generiche

Un viaggio nella memoria degli Alpini e nella drammatica esperienza vissuta durante la campagna di Russia nella Seconda guerra mondiale. È il tema di “Ritorneranno”, lo spettacolo teatrale in programma giovedì 17 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro a Caronno Pertusella.

Lo spettacolo, prodotto da tdS Scarrozzanti srl, è ispirato agli scritti autobiografici del beato Carlo Gnocchi, sacerdote che durante la guerra fu cappellano degli Alpini e partecipò alla ritirata dalla Russia.

“Ritorneranno” porta sul palco l’esperienza di quegli uomini attraverso un racconto teatrale che intreccia memoria, sofferenza e speranza. Testo e regia sono di Andrea Carabelli, che sarà anche tra gli interpreti insieme a Matteo Bonanni.

A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà la partecipazione del coro Amici della Montagna di Origgio, che accompagnerà lo spettacolo con i canti della tradizione alpina.

La rappresentazione vuole riportare l’attenzione su una delle pagine più drammatiche della storia degli Alpini, attraverso la testimonianza di Carlo Gnocchi e il linguaggio del teatro.

Ingresso libero.

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Pubblicato il 14 Settembre 2026
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