Ritrovato nelle acque davanti a Morcote il corpo della donna scomparsa durante una nuotata nel lago Ceresio

È stato ritrovato nelle acque del lago Ceresio il corpo della donna di 36 anni scomparsa lo scorso 29 agosto durante una nuotata. La Polizia cantonale ha comunicato che il ritrovamento è avvenuto oggi, 4 settembre, poco dopo le 13.30, a Morcote.

La donna, cittadina svizzera domiciliata nel Canton Zurigo, è stata individuata a una profondità di circa 72 metri, a circa 320 metri dalla riva. Il corpo è stato successivamente recuperato.

Le ricerche dopo la scomparsa

L’allarme era scattato nel pomeriggio di sabato 29 agosto, poco dopo le 17, quando alla Centrale comune d’allarme era stata segnalata la scomparsa della 36enne nelle acque del Ceresio.

La donna si trovava a bordo di una barca insieme a un cittadino germanico di 40 anni, entrambi domiciliati nel Canton Zurigo. Durante una nuotata, la 36enne si era allontanata dall’imbarcazione senza fare più ritorno.

Le ricerche erano partite immediatamente e avevano coinvolto gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia città di Mendrisio, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto e le Società svizzere di salvataggio di Lugano e Mendrisio.

Il ritrovamento grazie al drone

Le operazioni erano state rese particolarmente complesse dalla profondità del fondale nella zona della scomparsa, che raggiunge circa 80 metri.

Per individuare la donna, gli agenti della Polizia cantonale hanno operato in collaborazione con la Società svizzera di salvataggio di Lugano, utilizzando anche un drone. È stato proprio questo strumento a permettere di localizzare il corpo nelle acque del lago, a circa 72 metri di profondità, consentendone poi il recupero.

Nei giorni scorsi, proprio alla luce della particolare conformazione del fondale, le ricerche erano proseguite con l’impiego di apparecchiature specialistiche e con il coinvolgimento di agenti della Polizia cantonale di Ginevra.