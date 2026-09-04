Ritrovato nelle acque davanti a Morcote il corpo della donna scomparsa durante una nuotata nel lago Ceresio
La 36enne svizzera, domiciliata nel Canton Zurigo, era scomparsa sabato 29 agosto dopo essersi allontanata da una barca. Il corpo individuato a circa 72 metri di profondità e 320 metri dalla riva
È stato ritrovato nelle acque del lago Ceresio il corpo della donna di 36 anni scomparsa lo scorso 29 agosto durante una nuotata. La Polizia cantonale ha comunicato che il ritrovamento è avvenuto oggi, 4 settembre, poco dopo le 13.30, a Morcote.
La donna, cittadina svizzera domiciliata nel Canton Zurigo, è stata individuata a una profondità di circa 72 metri, a circa 320 metri dalla riva. Il corpo è stato successivamente recuperato.
Le ricerche dopo la scomparsa
L’allarme era scattato nel pomeriggio di sabato 29 agosto, poco dopo le 17, quando alla Centrale comune d’allarme era stata segnalata la scomparsa della 36enne nelle acque del Ceresio.
La donna si trovava a bordo di una barca insieme a un cittadino germanico di 40 anni, entrambi domiciliati nel Canton Zurigo. Durante una nuotata, la 36enne si era allontanata dall’imbarcazione senza fare più ritorno.
Le ricerche erano partite immediatamente e avevano coinvolto gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia città di Mendrisio, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto e le Società svizzere di salvataggio di Lugano e Mendrisio.
Il ritrovamento grazie al drone
Le operazioni erano state rese particolarmente complesse dalla profondità del fondale nella zona della scomparsa, che raggiunge circa 80 metri.
Per individuare la donna, gli agenti della Polizia cantonale hanno operato in collaborazione con la Società svizzera di salvataggio di Lugano, utilizzando anche un drone. È stato proprio questo strumento a permettere di localizzare il corpo nelle acque del lago, a circa 72 metri di profondità, consentendone poi il recupero.
Nei giorni scorsi, proprio alla luce della particolare conformazione del fondale, le ricerche erano proseguite con l’impiego di apparecchiature specialistiche e con il coinvolgimento di agenti della Polizia cantonale di Ginevra.
Donna scompare durante una nuotata nel lago Ceresio, ricerche in corso
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.