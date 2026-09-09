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Busto Arsizio/Altomilanese

Ritrovato senza vita il cercatore di funghi di Busto Arsizio disperso in Valle Vigezzo

L'uomo, 66 anni, era residente in provincia di Varese. È stato individuato poco prima delle 13 in un canale sotto l’Alpe Campra. Era disperso da ieri pomeriggio

Generico 07 Sep 2026

È stato ritrovato senza vita il cercatore di funghi di Busto Arsizio disperso da ieri pomeriggio in Valle Vigezzo. Si tratta di Agostino Spera, classe 1960 che aveva raggiunto Orcesco, frazione di Druogno, per una giornata nei boschi alla ricerca di funghi.

A seguito del mancato rientro nella serata di martedì sono scattate le ricerche. Per tutta la notte squadre del Soccorso alpino civile, del Soccorso alpino della Guardia di finanza (Sagf) e dei Vigili del fuoco hanno perlustrato la zona, con il supporto di elicotteri, droni e unità cinofile.

Particolarmente impegnativa la ricerca nella fascia montana compresa tra il Pizzo Ragno e l’Alpe Campra, un territorio caratterizzato da pendii ripidi e canali. In campo anche l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco di Malpensa, utilizzato per sorvolare e verificare le aree più difficili da raggiungere via terra.

Verso l’ora di pranzo di mercoledì la tragica svolta: i soccorritori hanno individuato il corpo senza vita del sessantaseienne nei pressi di un canale sotto all’Alpe Campra

Non è escluso che il fungiatt sia precipitato lungo il dislivello perdendo la vita a causa del volo.

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Pubblicato il 09 Settembre 2026
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