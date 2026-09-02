Rosa Teruzzi presenta il suo nuovo romanzo “Trappola nella nebbia” a Castelseprio

Giovedì 24 settembre la biblioteca comunale Don Lorenzo Milani ospita la scrittrice e giornalista per la presentazione dell undicesimo libro della celebre saga ambientata a Milano

Castelseprio si prepara ad accogliere un appuntamento letterario d’eccezione dedicato agli amanti del genere giallo e della narrativa milanese. Giovedì 24 settembre 2026, alle ore 18.00, la scrittrice e giornalista Rosa Teruzzi farà tappa nel borgo per presentare al pubblico il suo nuovo romanzo intitolato “Trappola nella nebbia”, pubblicato da Sonzogno.

Il nuovo capitolo della saga

L’incontro rappresenta un’occasione speciale per scoprire da vicino l’undicesimo capitolo della celebre saga con protagoniste le “Miss Marple del Giambellino”. L’opera riporta i lettori nelle atmosfere della Milano di periferia, tra indagini, umanità e i tratti inconfondibili che hanno reso così amati i personaggi nati dalla penna dell’autrice.

L’evento culturale si terrà negli spazi della Biblioteca Comunale “Don Lorenzo Milani”, situata in via Vecchio Asilo 32 a Castelseprio. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e l’ingresso è completamente gratuito.

Firmacopie e collaborazione con la libreria

La serata vedrà anche la collaborazione attiva della Libreria Mondadori Gallarate – Biblos. Al termine della presentazione e del dialogo con l’autrice, i partecipanti avranno la possibilità di fermarsi per il momento del firmacopie, per farsi autografare la propria copia del libro e scambiare qualche battuta con la scrittrice.

Per partecipare o per richiedere maggiori dettagli sull’evento è possibile contattare direttamente gli organizzatori della biblioteca comunale tramite e-mail all’indirizzo biblioteca.castelseprio@gmail.com oppure telefonando al numero 0331/855231.