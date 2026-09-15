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Rosario Tramontana nuovo vice responsabile regionale della Sanità di Forza Italia con delega a Varese

La nomina annunciata dal responsabile lombardo Giuseppe Taldone. L'incarico punta a rafforzare la presenza del partito sul territorio per seguirne da vicino le esigenze sanitarie

Il nuovo consiglio comunale di Tradate (sindaco Giuseppe Bascialla)

Nuova nomina all’interno dell’organizzazione regionale di Forza Italia. Rosario Tramontana è stato nominato vice responsabile della Sanità azzurra in Lombardia, assumendo anche la delega specifica per la provincia di Varese.

L’incarico riguarda un settore considerato strategico e centrale per l’agenda politica regionale, oltre a rappresentare una delle voci di spesa più rilevanti nel bilancio di Regione Lombardia. A commentare la designazione è stato Giuseppe Taldone, responsabile della Sanità di Forza Italia in Lombardia, che ha sottolineato le ragioni della scelta: «Rosario Tramontana è l’uomo giusto per questo incarico, perché su temi così delicati servono non soltanto competenza e capacità, ma anche sensibilità. La sanità è una materia che richiede grande attenzione, sia nella gestione sia nell’ascolto delle esigenze dei cittadini e dei territori».

Con la delega assegnata a Tramontana, la struttura del partito punta a consolidare l’attenzione sui temi della sanità nel Varesotto, offrendo un punto di riferimento per raccogliere le istanze locali e raccordarle con le posizioni regionali.

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Pubblicato il 15 Settembre 2026
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