Rosario Tramontana nuovo vice responsabile regionale della Sanità di Forza Italia con delega a Varese

Nuova nomina all’interno dell’organizzazione regionale di Forza Italia. Rosario Tramontana è stato nominato vice responsabile della Sanità azzurra in Lombardia, assumendo anche la delega specifica per la provincia di Varese.

L’incarico riguarda un settore considerato strategico e centrale per l’agenda politica regionale, oltre a rappresentare una delle voci di spesa più rilevanti nel bilancio di Regione Lombardia. A commentare la designazione è stato Giuseppe Taldone, responsabile della Sanità di Forza Italia in Lombardia, che ha sottolineato le ragioni della scelta: «Rosario Tramontana è l’uomo giusto per questo incarico, perché su temi così delicati servono non soltanto competenza e capacità, ma anche sensibilità. La sanità è una materia che richiede grande attenzione, sia nella gestione sia nell’ascolto delle esigenze dei cittadini e dei territori».

Con la delega assegnata a Tramontana, la struttura del partito punta a consolidare l’attenzione sui temi della sanità nel Varesotto, offrendo un punto di riferimento per raccogliere le istanze locali e raccordarle con le posizioni regionali.