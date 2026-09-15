Rosario Tramontana nuovo vice responsabile regionale della Sanità di Forza Italia con delega a Varese
La nomina annunciata dal responsabile lombardo Giuseppe Taldone. L'incarico punta a rafforzare la presenza del partito sul territorio per seguirne da vicino le esigenze sanitarie
Nuova nomina all’interno dell’organizzazione regionale di Forza Italia. Rosario Tramontana è stato nominato vice responsabile della Sanità azzurra in Lombardia, assumendo anche la delega specifica per la provincia di Varese.
L’incarico riguarda un settore considerato strategico e centrale per l’agenda politica regionale, oltre a rappresentare una delle voci di spesa più rilevanti nel bilancio di Regione Lombardia. A commentare la designazione è stato Giuseppe Taldone, responsabile della Sanità di Forza Italia in Lombardia, che ha sottolineato le ragioni della scelta: «Rosario Tramontana è l’uomo giusto per questo incarico, perché su temi così delicati servono non soltanto competenza e capacità, ma anche sensibilità. La sanità è una materia che richiede grande attenzione, sia nella gestione sia nell’ascolto delle esigenze dei cittadini e dei territori».
Con la delega assegnata a Tramontana, la struttura del partito punta a consolidare l’attenzione sui temi della sanità nel Varesotto, offrendo un punto di riferimento per raccogliere le istanze locali e raccordarle con le posizioni regionali.
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