Rovellasca, il torrente Lura si prosciuga e i pesci rischiano di morire: scatta il salvataggio
Il sindaco Sergio Zauli ha condiviso oggi le immagini del torrente ridotto quasi completamente a un letto di sassi. I pesci recuperati con i retini e trasferiti dove l’acqua continua a scorrere.
Un letto di sassi, pochissima acqua stagnante e alcuni pesci rimasti intrappolati nelle poche pozze ancora presenti. È l’immagine del torrente Lura a Rovellasca condivisa oggi, 8 settembre, dal sindaco Sergio Zauli, che racconta anche il gesto concreto compiuto per mettere in salvo gli animali.
La situazione del corso d’acqua appare particolarmente critica. Il torrente, in questo tratto del territorio di Rovellasca, è infatti quasi completamente prosciugato, con l’acqua ridotta a piccoli ristagni all’interno dell’alveo.
L’operazione di salvataggio
Una condizione che ha messo in difficoltà anche la fauna ittica. I pesci rimasti nelle poche pozze ancora disponibili rischiavano di non avere più un ambiente sufficiente alla sopravvivenza e sono stati quindi recuperati con i retini e trasferiti in una fonte poco distante, dove l’acqua continua ancora a scorrere.
Un piccolo intervento, ma dal forte significato, che il sindaco ha scelto di raccontare attraverso alcune immagini e una riflessione sulla situazione ambientale.
«Immagini che parlano da sole e stringono il cuore», scrive Zauli, descrivendo il Lura come «completamente prosciugato, ridotto a un letto di sassi e a pochissima acqua stagnante».
Di fronte alla situazione, però, non ci si è arresi. Il recupero dei pesci ha permesso di mettere in salvo gli esemplari rimasti intrappolati e di trasferirli in un luogo dove possono nuovamente trovare acqua corrente.
Secche periodiche e fauna in pericolo
La crisi del Lura non è peraltro un fenomeno nuovo. Il Parco del Lura evidenzia come, nei periodi di siccità, il torrente possa andare in secca per gran parte dell’anno, con l’acqua sorgiva che non è sufficiente ad alimentarne continuamente il corso. Anche il monitoraggio ambientale del Parco ha evidenziato nel tempo condizioni non ottimali per la fauna ittica, legate sia alla qualità delle acque sia alle condizioni morfologiche di alcuni tratti del corso d’acqua.
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