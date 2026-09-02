Sabato la cronoscalata al Sette Termini: ogni iscrizione aiuterà ADMO a ricomprare il furgone bruciato

Chi sabato 5 settembre si iscriverà alla Sette Termini Climb, la cronoscalata che parte da Montegrino Valtravaglia, aiuterà ADMO Lombardia a rimettersi in strada. Il Team Kannelloni ha deciso di devolvere alla Fondazione l’intero ricavato della gara: «Vista la vicinanza alla nostra missione», hanno annunciato sui social, «con l’obiettivo di aiutarli per quanto ci sarà possibile».

Attorno alla mezzanotte di domenica 30 agosto qualcuno ha dato fuoco al furgone di ADMO Lombardia, parcheggiato in via Aldini a Milano davanti alla sede dell’associazione. L’ipotesi è quella dolosa. Nelle fiamme sono andati persi anche i gazebo e i materiali informativi che erano all’interno, quelli che i volontari usano nelle piazze, nelle scuole e nelle aziende per iscrivere i giovani al Registro dei potenziali donatori di cellule staminali emopoietiche. Lo stesso mezzo serviva anche a supportare il Nucleo operativo della Protezione civile nel trasporto delle cellule staminali verso gli ospedali.

ADMO è l’associazione italiana donatori di midollo osseo: il trapianto di midollo rappresenta spesso l’unica opzione terapeutica con finalità curativa e radicale per le forme di leucemia più aggressive.

Chi sono i Kannelloni

Il Team Kannelloni è un’associazione sportiva dilettantistica con sede a Varese, nata nel ricordo di Luca Gaspari, scomparso il 18 giugno 2022 a 59 anni al termine di una battaglia contro la leucemia mieloide acuta. Il nome riprende il modo scherzoso con cui Luca si rivolgeva agli amici. Dal 2022 a oggi le iniziative del gruppo, dalla Ride to Donate al Memorial Leonelli, hanno raccolto 20mila euro nel 2023, 13.800 nel 2024 e 19mila nel 2025, destinati alla ricerca, ai reparti e alle famiglie dei pazienti ricoverati.

Come partecipare sabato 5 settembre

La Sette Termini Climb arriva alla terza edizione: rilevazione cronometrica ufficiale, strada chiusa al traffico e premi per i tre tempi migliori.

Il ritrovo è alle 8.45 in località Laghetto a Montegrino Valtravaglia, in via Cadorna, dove chi arriva in auto trova un ampio parcheggio. Le partenze sono scaglionate dalle 9 alle 11, le premiazioni alle 11.45. Il segmento cronometrato misura 4,45 chilometri, con 301 metri di dislivello e una pendenza media del 6,8 per cento: il record Strava appartiene al professionista Domenico Pozzovivo, con 11 minuti e 34 secondi.

La quota di iscrizione è di 15 euro e si versa online sulla piattaforma Endu. Per informazioni si può scrivere a ride2donate@gmail.com oppure chiamare il numero 340 5056592. Qui il sito.