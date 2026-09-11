Sabato l’ultimo saluto a Ernesto Quargentan, il fungiatt di Malnate morto in Valle Strona
Sabato 12 settembre alle ore 12,30 la funzione religiosa nella chiesa parrocchiale San Lorenzo per riabbracciare i familiari colpiti dal grave e improvviso lutto in montagna
Si terranno nella mattinata di sabato 12 settembre i funerali di Ernesto Quargentan, il malnatese tragicamente scomparso dopo essere precipitato in un dirupo nei boschi di Campello Monti, nella zona della Valle Strona. La comunità locale si appresta a stringersi attorno ai familiari per l’ultimo saluto a un uomo molto conosciuto in paese, la cui scomparsa ha destato profondo cordoglio tra amici e conoscenti. La cerimonia funebre è stata fissata per sabato 12 settembre, alle ore 10:30, e si svolgerà alla Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, a Gurone.
L’uomo era uscito di casa nei giorni scorsi per una battuta alla ricerca di funghi, una delle sue grandi passioni, senza però fare rientro. L’allarme scattato tempestivamente ha fatto scattare le operazioni di ricerca da parte del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine nella zona di Campello Monti. Dopo ore di perlustrazione in un territorio particolarmente impervio e scosceso, i soccorritori hanno purtroppo individuato il corpo ormai privo di vita dell’uomo all’interno di un dirupo.
Le dinamiche dell’accaduto confermano una fatale caduta lungo i pendii scoscesi della Valle Strona, ambiente purtroppo non nuovo a insidie per gli amanti della montagna e della raccolta dei funghi. La notizia si è diffusa rapidamente a Malnate e nel rione di Gurone, lasciando un segno di profonda tristezza in chiunque ricordi Ernesto Quargentan.
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