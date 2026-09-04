Una lunga fila fuori, sala piena e tutte le nuove poltrone occupate per la riapertura del Cinema Teatro Nuovo di Varese. Giovedì 3 settembre il pubblico è tornato nella storica sala di viale dei Mille, gestita da Filmstudio 90, dopo la pausa estiva e i lavori che hanno portato alla sostituzione delle sedute.

Galleria fotografica Sala piena al Cinema Nuovo di Varese per la “prima” delle nuove poltrone 4 di 8

La serata è iniziata alle 20.15 con un aperitivo di benvenuto curato da Le Vegabonde. Alle 21 si sono spente le luci ed è cominciata la proiezione di Io e Annie di Woody Allen, in lingua originale con sottotitoli in italiano. Lo stesso film era stato scelto per lo spot realizzato a sostegno della campagna.

Il tutto esaurito ha rappresentato il coronamento di una mobilitazione capace di coinvolgere spettatori, associazioni e gruppi cittadini. La raccolta fondi per le nuove poltrone ha raggiunto l’obiettivo di 30mila euro e, insieme al contributo di Regione Lombardia, ha consentito di rinnovare tutte le 429 sedute della sala.

Alla campagna hanno partecipato singoli cittadini, realtà come FemVa, Arci Varese e Slow Food Varese e persino un gruppo di fantacalcio. Molti sostenitori hanno scelto di “adottare” una poltrona e di dedicarla a un protagonista della storia del cinema: tra le targhette compaiono i nomi di Federico Fellini, François Truffaut e Anna Magnani. FemVa ha invece lasciato un messaggio per le donne del cinema e dello spettacolo vittime di violenza di genere.

La risposta del pubblico alla prima serata conferma il legame tra il Cinema Nuovo e la città. La riapertura non ha segnato soltanto l’avvio della nuova stagione, ma anche il risultato concreto di un progetto costruito e sostenuto dalla comunità.

La programmazione del Cinema Teatro Nuovo: https://www.filmstudio90.it/cinema-teatro-nuovo/