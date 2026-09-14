Salvini: “Il 25 settembre a Malpensa per l’intitolazione a Silvio Berlusconi”

«Ci ritroveremo tra pochi giorni, il 25 settembre, a Malpensa per un’altra intitolazione a quel grande lombardo che fu Silvio Berlusconi». A indicare la data è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo lunedì 14 settembre a un convegno al 39esimo piano di Palazzo Lombardia.

Un luogo non casuale: proprio il Belvedere di Palazzo Lombardia è intitolato all’ex presidente del Consiglio. Salvini lo ha ricordato nel suo intervento, collegandolo al prossimo appuntamento previsto all’aeroporto di Malpensa. Le parole del ministro riaprono così l’attenzione sulla vicenda dell’intitolazione dello scalo, anche se resta da chiarire nel dettaglio cosa avverrà il 25 settembre (i dettagli non sono stati diffusi).

Malpensa, infatti, è già ufficialmente intitolata a Silvio Berlusconi. Il consiglio di amministrazione di Enac aveva approvato la decisione il 5 luglio 2024, dando mandato di procedere agli adempimenti necessari per la nuova denominazione dello scalo.

La scelta era stata contestata dal Comune di Milano e dai Comuni varesini di Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo, che si erano rivolti alla giustizia amministrativa. Lo scorso 23 aprile il Tar della Lombardia ha però respinto i ricorsi, giudicandoli in parte infondati e in parte inammissibili e confermando così l’iter seguito per dedicare Malpensa a Berlusconi.

I giudici avevano sottolineato anche la natura prevalentemente «simbolica e onorifica» dell’intitolazione e il fatto che gli aeroporti, in quanto infrastrutture appartenenti al demanio dello Stato, non possono essere assimilati alla normale toponomastica comunale.

Sull’annuncio di Salvini è intervenuto anche il commissario straordinario dell’Enac, Carlo Mearelli. Interpellato dai giornalisti, Mearelli ha sottolineato il ruolo dell’ente rispetto alle decisioni sull’intitolazione. «L’Ente è terzo, regola il sistema, queste decisioni sono di carattere politico – ha spiegato – ma credo che alla fine tutto si comporrà perché credo che la figura del presidente Berlusconi non avrebbe mai voluto una cosa di questa natura. Per le informazioni che ho, la cosa sarà ampiamente risolta».

Parole che, insieme all’annuncio del ministro, lasciano dunque aperta la questione su quale sarà concretamente il passaggio previsto a Malpensa il 25 settembre.

L’intitolazione dello scalo era partita da un ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale della Lombardia il 20 giugno 2023, pochi giorni dopo la morte dell’ex presidente del Consiglio. La proposta chiedeva alla Regione di attivarsi perché l’aeroporto di Malpensa fosse dedicato a Berlusconi.

Dopo il via libera dell’Enac e del Ministero nel 2024 e il successivo contenzioso amministrativo (che ha coinvolto anche alcuni Comuni del Varesotto: Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo), la sentenza del Tar dello scorso aprile ha consolidato l’intitolazione. Ora l’annuncio di Salvini fissa al 25 settembre un nuovo appuntamento a Malpensa, del quale restano da conoscere modalità e dettagli.