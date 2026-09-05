Samarate, Lega e Fratelli d’Italia all’attacco dopo l’addio dell’assessora Cariglino: “La maggioranza è in crisi”

Le dimissioni dell’assessora Alessandra Cariglino riaprono il dibattito politico a Samarate, con il centrodestra che evidenzia le difficoltà interne alla maggioranza guidata dal sindaco Alessandro Ferrazzi. Secondo gli esponenti della Lega e di Fratelli d’Italia, l’uscita dalla giunta della delegata — motivata anche da divergenze di natura politica — rappresenta il segnale di una tenuta amministrativa sempre più precaria.

Per Valentino Celotto (Lega), le dimissioni mettono in evidenza le distanze tra la figura del sindaco e il resto della squadra di governo, caratterizzata dalla presenza di troppe componenti e da una carenza di dialogo interno. Il rappresentante del Carroccio ha inoltre contestato le giustificazioni relative al personale comunale, ricordando come l’amministrazione avesse stanziato 25mila euro per interventi sulla motivazione degli uffici.

Sulla stessa linea Vito Monti (Fratelli d’Italia), che definisce l’addio dell’assessora come la punta dell’iceberg all’interno di una coalizione eterogenea, pur definendo la scelta di Cariglino come un atto di coerenza. Monti ha inoltre richiamato le tensioni legati alla posizione del consigliere Cenci, indicando come i gruppi di Samarate al Centro e Samarate Insieme abbiano manifestato le maggiori criticità chiedendo da tempo un cambio di rotta.