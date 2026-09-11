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Samarate, tornano i corsi in biblioteca: dalle lingue al benessere, passando per fumetti, creatività e fai da te

Da ottobre 2026 a maggio 2027 la Biblioteca di Samarate propone un nuovo calendario di attività a pagamento per adulti, bambini e ragazzi. Le iscrizioni aprono il 12 settembre

biblioteca samarate
Per il terzo anno consecutivo la biblioteca di Samarate, con il sostegno dell’amministrazione comunale, amplia la propria attività con un calendario di corsi dedicati ad adulti, bambini e ragazzi. Le proposte per il 2026-2027 sono raccolte in quattro grandi aree: arte e creatività, lingue, fai da te, mente e benessere.

Il programma accompagnerà la biblioteca da ottobre 2026 a maggio 2027, con corsi di durata e costi differenti. Tra le proposte dedicate alla creatività ci sono manga e fumetti, anche con un percorso junior, circomotricità e circo in famiglia, pittura steineriana, teatro di figura, arteterapia e ricamo creativo.

Ampio spazio anche alle lingue straniere. Il British College propone tre livelli di inglese – base, preintermedio e intermedio – con corsi da 27 lezioni e un metodo basato sulla conversazione. A questi si aggiungono “Inglese Never Too Late”, con un approccio più classico attraverso schede ed esercizi, e un laboratorio introduttivo alla Lingua dei segni italiana.

Il capitolo fai da te comprende invece corsi base di uncinetto e di maglia ai ferri, arte bonsai e, per i bambini dai 6 agli 11 anni, “Il filo magico”, dedicato all’uncinetto. Nel programma trovano posto anche due percorsi dedicati all’economia personale: uno sulla gestione dei risparmi e uno sugli investimenti finanziari consapevoli.

Numerose anche le occasioni dedicate a mente e benessere: dalla danzaterapia creativa allo stretching dei meridiani, dalla mindfulness a un percorso per aiutare i bambini a esplorare le proprie emozioni attraverso la meditazione. C’è inoltre un corso base di scacchi aperto a tutti.

Iscrizioni dal 12 settembre

Le iscrizioni partiranno sabato 12 settembre 2026 e dovranno essere presentate entro 20 giorni prima dell’avvio di ciascun corso. La procedura indicata dalla biblioteca passa dal sito del Comune di Samarate: occorre accedere alla sezione “Istanze online” tramite Spid o Cie e cercare il modulo “biblioteca – CORSI 2026/2027 RICHIESTA ISCRIZIONE”. Per i corsi della Scuola di Fumetto è invece prevista l’iscrizione diretta tramite l’associazione.

Il calendario completo, con date, orari, costi e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Samarate e nella brochure distribuita in biblioteca e che trovate anche qui. Informazioni e aggiornamenti vengono pubblicati anche sulla pagina Facebook della Biblioteca di Samarate e sul suo canale WhatsApp.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca, in via Borsi 1, al numero 0331 720252, tramite WhatsApp al 334 6725907 oppure scrivendo a biblioteca@comune.samarate.va.it.

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Pubblicato il 11 Settembre 2026
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