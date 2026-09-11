Samarate, tornano i corsi in biblioteca: dalle lingue al benessere, passando per fumetti, creatività e fai da te

Il programma accompagnerà la biblioteca da ottobre 2026 a maggio 2027, con corsi di durata e costi differenti. Tra le proposte dedicate alla creatività ci sono manga e fumetti, anche con un percorso junior, circomotricità e circo in famiglia, pittura steineriana, teatro di figura, arteterapia e ricamo creativo.

Ampio spazio anche alle lingue straniere. Il British College propone tre livelli di inglese – base, preintermedio e intermedio – con corsi da 27 lezioni e un metodo basato sulla conversazione. A questi si aggiungono “Inglese Never Too Late”, con un approccio più classico attraverso schede ed esercizi, e un laboratorio introduttivo alla Lingua dei segni italiana.

Il capitolo fai da te comprende invece corsi base di uncinetto e di maglia ai ferri, arte bonsai e, per i bambini dai 6 agli 11 anni, “Il filo magico”, dedicato all’uncinetto. Nel programma trovano posto anche due percorsi dedicati all’economia personale: uno sulla gestione dei risparmi e uno sugli investimenti finanziari consapevoli.

Numerose anche le occasioni dedicate a mente e benessere: dalla danzaterapia creativa allo stretching dei meridiani, dalla mindfulness a un percorso per aiutare i bambini a esplorare le proprie emozioni attraverso la meditazione. C’è inoltre un corso base di scacchi aperto a tutti.

Iscrizioni dal 12 settembre

Le iscrizioni partiranno sabato 12 settembre 2026 e dovranno essere presentate entro 20 giorni prima dell’avvio di ciascun corso. La procedura indicata dalla biblioteca passa dal sito del Comune di Samarate: occorre accedere alla sezione “Istanze online” tramite Spid o Cie e cercare il modulo “biblioteca – CORSI 2026/2027 RICHIESTA ISCRIZIONE”. Per i corsi della Scuola di Fumetto è invece prevista l’iscrizione diretta tramite l’associazione.

Il calendario completo, con date, orari, costi e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Samarate e nella brochure distribuita in biblioteca e che trovate anche qui. Informazioni e aggiornamenti vengono pubblicati anche sulla pagina Facebook della Biblioteca di Samarate e sul suo canale WhatsApp.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca, in via Borsi 1, al numero 0331 720252, tramite WhatsApp al 334 6725907 oppure scrivendo a biblioteca@comune.samarate.va.it.