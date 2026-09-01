“Sarà un altro grandissimo Gran Premio”: Monza pronta all’appuntamento con la Formula 1

Un italiano – Kimi Antonelli – in testa al mondiale, una Ferrari che pur tra tanti alti e bassi appare competitiva, un tracciato come quello di Monza che unisce storia, spettacolo e velocità. Il Gran Premio d’Italia in programma nel prossimo fine settimana è sempre più vicino, porta con sé una lunga serie di eventi collaterali e oggi (martedì 1) ha vissuto un momento ufficiale, la conferenza stampa di presentazione.

All’appuntamento organizzato nella sede di ACI Milano sono intervenuti il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, l’assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva e il Presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. In collegamento anche il ministro Matteo Salvini mentre il presidente della Formula1, l’italiano Stefano Domenicali, è intervenuto con un videomessaggio.

«Anche quest’anno sarà un grandissimo Gran Premio. La giornata di domenica è sold out già da alcuni mesi e ci stiamo avvicinando al tutto esaurito anche per le giornate precedenti – ha detto Attilio Fontana, introdotto da un altro varesino come Giuseppe Redaelli, presidente dell’autodromo nazionale. «Monza è sempre più nel cuore dei lombardi, degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo».

Fontana ha ricordato il ruolo strategico del circuito nella promozione della Lombardia, ricordando gli investimenti necessari per adeguare l’impianto alle richieste della Formula 1. «Abbiamo iniziato un percorso importante mettendo a disposizione risorse considerevoli affinché l’Autodromo venga ulteriormente adeguato agli standard attuali. Il contratto per il Gran Premio è stato rinnovato fino al 2031 e l’assegnazione della gestione ad Aci è stata confermata fino al 2044. Abbiamo quindi la ragionevole convinzione che il Gran Premio di Monza continuerà a essere il più iconico e il più bello del campionato mondiale di Formula 1».

Redaelli, dal canto suo, ha colto l’assist: «Il nostro impegno è accrescere il prestigio del circuito di Monza coniugando la soddisfazione di chi vive il Gran Premio con sostenibilità ambientale, sociale e di gestione. Ai tifosi offriamo, tra le novità, alcune tribune di moderna concezione, due nuove aree di ospitalità, 45 maxi schermi per vivere ogni momento della gara e un nuovo impianto audio, utile anche in caso di emergenza per raggiungere ogni punto del circuito».

L’imprenditore varesino ha proseguito elencando le novità extrasportive che i tifosi troveranno a Monza: «Sono state varate numerose le iniziative per sensibilizzare il pubblico a comportamenti corretti: dalle fontanelle per l’acqua alla Food Donation contro lo spreco alimentare; dalle testimonianze di inclusione nel paddock con PizzAut e con L’Impronta all’incentivare i giovani a fare sport; dalla campagna “Speed to Zero” alla illustrazione dei primi risultati concreti- frutto della fattiva e sempre crescente collaborazione con gli Enti del territorio – nella cura e nel rinnovamento del Parco dopo la tempesta del 2023».