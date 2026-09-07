“Scegli ciò che vale”: a Varese il convegno di Africa Mission a 100 anni dalla nascita di don Vittorione

Si è svolto sabato 5 settembre a Varese il convegno “Scegli ciò che vale – La forza creatrice del dono, ispirati dall’esempio di don Vittorio“, promosso da Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo ETS e dal locale “Gruppo Amci di don Vittorione di Varese” nel centenario della nascita del suo fondatore, don Vittorio Pastori, noto a tutti come “don Vittorione”. Un convegno che ha mostrato come la sua sia un’eredità viva che continua a generare valore, speranza e solidarietà concreta.

Galleria fotografica Un convegno a 100 anni dalla nascita di Don Vittorione 4 di 8

La giornata ha preso il via con un momento di preghiera sulla tomba del fondatore al cimitero della Rasa di Varese, per poi proseguire tra momenti di analisi teologica, testimonianze dal campo e momenti comunitari, confermando la vitalità di un’opera che a 32 anni dalla scomparsa del suo ideatore continua a interrogare il presente.

Particolarmente ricca la cornice delle presenze istituzionali e comunitarie, che hanno testimoniato il profondo legame tra la città e la missione. Nei diversi momenti della giornata sono intervenuti:

Salvatore Pasquariello, Prefetto di Varese, che ha espresso profondo apprezzamento per l’opera svolta dall’organizzazione; Davide Galimberti, Sindaco di Varese, che ha ricordato il legame indissolubile con il territorio («Siamo orgogliosi di don Vittorio e di come abbia sempre portato con sé la sua città»); Roberto Molinari, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese; Nicoletta Corvi, Assessore alle Politiche per la Famiglia e Solidarietà del Comune di Piacenza; Monsignor Damiano Guzzetti, Vescovo della diocesi di Moroto (Uganda); Don Franco Gallivanone, Vicario di zona dell’Arcidiocesi di Milano, che ha portato i saluti dell’Arcivescovo monsignor Mario Delpini; Don Gabriele Gioia, Prevosto della Basilica di San Vittore; Don Luca Bronzini, per la comunità della Rasa di Varese.

Il programma ha visto un’approfondita riflessione culturale e teologica guidata da don Samuele Pinna, sacerdote ambrosiano e scrittore, focalizzata sulla crisi della società contemporanea e sulla carità vissuta con metodo e responsabilità. Nel pomeriggio, presso la Sala Comunale “Giuseppe Montanari”, il giornalista e scrittore Gianni Spartà ha ripercorso la figura del fondatore, auspicando l’avvio di un percorso verso la santità.

I vertici dell’associazione – con il presidente di Africa Mission don Maurizio Noberini, il presidente di AMCD Carlo Venerio Antonello e il direttore Carlo Ruspantini – hanno coordinato gli interventi dei tanti volontari e cooperanti collegati dall’Uganda e attivi in Italia, a dimostrazione di una rete solidale dinamica e proiettata verso le giovani generazioni.

La giornata si è conclusa con il concerto del coro vocale “The Road Home” e con una cena di beneficenza al Campus De Filippi, organizzata in collaborazione con i Lions Club di Varese II Circ. Zona A Distretto 108 Ib1, sostenitori dei progetti di Africa Mission.