“Scelgo Varese”, la Fiera torna alla Schiranna: dieci giorni tra imprese, cultura, sport e sapori

La Fiera di Varese torna alla Schiranna e lo fa mettendo al centro il territorio e chi ha deciso di investirci. Dall’11 al 20 settembre l’area fieristica ospiterà la 48esima edizione della manifestazione, quest’anno accompagnata dallo slogan “Scelgo Varese”.

Dieci giorni nei quali alla tradizionale vetrina dedicata alle imprese si affiancheranno incontri, cultura, spettacoli, sport, associazionismo e gastronomia. I numeri annunciati per l’edizione 2026 parlano di 150 espositori, 5mila metri quadrati di superficie espositiva, sei aree tematiche e oltre 40 appuntamenti tra convegni, spettacoli, laboratori e incontri.

La manifestazione arriva da un’edizione, quella del 2025, che secondo gli organizzatori ha superato i 60mila visitatori. L’obiettivo è consolidare un modello che negli anni ha progressivamente allargato i propri confini rispetto alla tradizionale esposizione commerciale.

«La Fiera rimane il cuore dell’imprenditoria e della piccola e media impresa del territorio – sottolinea la vicesindaca di Varese Ivana Perusin –. Avremo più di 150 piccole e medie imprese rappresentate, con una percentuale molto alta di realtà del Varesotto. È quindi davvero una rappresentazione della piccola impresa della nostra città e della provincia».

Ma proprio l’evoluzione della manifestazione è uno degli aspetti sui quali insiste Perusin. «La Fiera non è solo questo, negli anni è diventata molto altro. È un contenitore che rappresenta le tante anime che compongono Varese: penso agli eventi culturali e sportivi, ma anche ai momenti di confronto e dibattito. Ed è diventata un posto dove passare del tempo, mangiare qualcosa insieme e incontrarsi. Un luogo di comunità».

Lo slogan “Scelgo Varese”

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà “Scelgo Varese”, slogan che richiama la volontà di valorizzare imprese, professionisti, associazioni e realtà che operano sul territorio.

Un concetto che Perusin collega anche alle trasformazioni della città e al nuovo Piano di Governo del Territorio: «Vuole essere un inno e un ringraziamento a tutti coloro che in questi anni hanno scelto Varese, sia nel privato sia nel pubblico, contribuendo a un cambiamento importante. Il mondo dell’impresa, del turismo e dell’associazionismo sono tutti ben rappresentati all’interno della Fiera».

Sul tema interviene anche il sindaco Davide Galimberti, che definisce la manifestazione un appuntamento capace di raccontare «le tante anime della nostra città», facendo incontrare imprese, commercio, associazionismo, cultura, sport e solidarietà. Per il sindaco, il tema della scelta richiama anche il percorso di trasformazione urbana intrapreso dalla città e una visione di sviluppo che punta sulla qualità degli spazi pubblici e sull’integrazione tra cittadini, attività economiche, turismo e cultura.

Dalla cultura al giornalismo, un programma di oltre 40 appuntamenti

Una parte importante del programma ruoterà attorno all’Area Incontri e Cultura, dove saranno coinvolti associazioni, enti, organizzazioni di categoria, cooperative sociali, società sportive, professionisti e volontari.

Tra gli appuntamenti annunciati figurano il convegno “Commercio sicuro, territori più forti”, dedicato alla sicurezza urbana e alla tutela del commercio di prossimità; “Ci metto la firma”, incontro sul ruolo del giornalismo nell’epoca dei social; un convegno dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle imprese e “Varese da Camminare tutto l’Anno”, dedicato al turismo lento e alla possibilità di vivere il territorio al di fuori della sola stagione estiva.

Il programma comprenderà inoltre appuntamenti dedicati alla salute, tra cui un incontro sull’osteoporosi, spettacoli di stand up comedy, laboratori ed eventi serali.

«Quest’anno abbiamo ampliato molto il pacchetto delle proposte – ha spiegato Michela Ferra di Chocolat Pubblicità – con una rappresentanza del mondo dello spettacolo, dell’arte, della cultura e del giornalismo. Parleremo anche di territorio con le guide escursionistiche, con l’obiettivo di destagionalizzare il turismo e raccontare che sul nostro territorio si può camminare tutto l’anno».

E allo slogan ufficiale viene affiancata un’altra formula: “Scelgo i varesini”. «Perché il bello è far lavorare la gente del nostro territorio e dare spazio a tutto quello che la Fiera può offrire». Alla presentazione hanno partecipato in moltissimi tra organizzatori e rappresentanti delle associazioni che hanno deciso di dare un grande contributo alla fiera, come Confesercenti che aveva anticipato il suo programma già a luglio.

Le novità: dal condominio alla Wine Week

Tra i progetti dell’edizione 2026 ci sarà “Benvenuti in Condominio”, sviluppato con Camera Condominiale Varese e dedicato alla gestione degli edifici, all’efficientamento energetico, alla sicurezza, alla riqualificazione e all’innovazione tecnologica. Durante i dieci giorni sono previsti incontri con professionisti, momenti formativi e tavole rotonde. In Fiera si terrà anche la finale della seconda edizione del premio letterario “Il Condominio Letterario”.

Torna inoltre la Varese Wine Week, con produttori, degustazioni guidate e incontri dedicati al vino, agli amari e ai distillati.

Sport e gastronomia nella grande area coperta

Un altro punto centrale sarà l’Area Food & Spettacoli, ospitata in una grande tensostruttura coperta. La proposta gastronomica spazierà dalle bombette pugliesi agli arrosticini abruzzesi, passando per gnocco fritto e specialità emiliane, cucina argentina, fritto di mare, pesce di lago, testaroli liguri e rösti.

La sera lo spazio diventerà anche un palcoscenico per concerti, cabaret, esibizioni e presentazioni delle società sportive.

Da lunedì 14 a venerdì 18 settembre è infatti previsto “C’è fermento! – Cucina, Birre Speciali & Presentazione Squadre”, con cinque serate dedicate alle realtà sportive varesine. Tra le società annunciate ci sono KT Stella Argento, Twirling Buguggiate, Sette Laghi Basket, Canottieri Varese, Varese Ghiaccio, Ice Sport Varese, POLHA Varese, Amatori Brancaleone, Varese Crazy Bees e Varese Basket School.

Dietro i dieci giorni aperti al pubblico c’è inoltre una macchina organizzativa che, secondo Chocolat Pubblicità, coinvolge oltre 500 persone, direttamente o indirettamente, tra allestitori, tecnici, trasportatori, fornitori, espositori e operatori.

La Fiera aprirà ufficialmente venerdì 11 settembre alle 18.30 con la cerimonia inaugurale e proseguirà fino a domenica 20 settembre. L’ingresso e il parcheggio saranno gratuiti. Il sito ufficiale della fiera di Varese.