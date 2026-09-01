Tradate
Scienza, miti e stelle: al Parco Pineta tornano i “Racconti intorno al fuoco”
Prossimo appuntamento sabato 12 settembre con “Miti e leggende del bosco” (ore 21.00). Ecco come prenotare
- centro didattico scientifico
- ecoplanetario di tradate
- Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate
- weekend
Con l’arrivo dei primi tepori autunnali, la Cooperativa Sociale AstroNatura riaccende il focolare del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate per dare il via a una nuova edizione di “Racconti intorno al fuoco”.
Il format, ormai attesissimo dal pubblico, unisce l’incanto del falò nel bosco del Parco Pineta alla divulgazione scientifica. Riscaldati dalle fiamme e immersi nella natura, i partecipanti verranno accompagnati in un viaggio tra miti antichi, curiosità naturalistiche e scoperte astronomiche, per poi concludere la serata con l’osservazione guidata del cielo notturno al telescopio (condizioni meteo permettendo).
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 12 settembre: “Miti e leggende del bosco” – h 21.00
Da sempre i boschi sono luoghi carichi di fascino e mistero che hanno nutrito l’immaginario umano. Un’esperienza per scoprire le radici scientifiche e le osservazioni della natura che hanno dato origine alle leggende su creature magiche e spiriti della foresta.
Info e prenotazioni a questo link
Sabato 26 settembre: “Storie di esploratori” – h 21.00
Come i viaggiatori di un tempo di fronte al fuoco, la serata ripercorrerà le incredibili avventure dei grandi naturalisti ed esploratori. Uomini e donne che, armati di taccuino, pazienza e profonda curiosità, hanno rivoluzionato il nostro modo di guardare la Terra prima di rivolgere lo sguardo verso il cielo.
Info e prenotazioni a questo link
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Prenotazione online obbligatoria sul sito qui
ingresso ridotto (under 18) : 10€
Gratuito: minori di 4 anni e persone con disabilità (biglietto da richiedere inviando una email a info@centrodidatticoscientifico.it).
La serata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
In caso di maltempo: la serata è sempre garantita. In caso di pioggia, l’attività si sposterà negli spazi al coperto al suggestivo lume di lanterne e l’osservazione al telescopio sarà sostituita da una visita guidata all’Osservatorio Astronomico.
CONTATTI:
Email: info@centrodidatticoscientifico.it
Tel / WhatsApp: 0331 841900