Scienza, miti e stelle: al Parco Pineta tornano i “Racconti intorno al fuoco”

Con l’arrivo dei primi tepori autunnali, la Cooperativa Sociale AstroNatura riaccende il focolare del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate per dare il via a una nuova edizione di “Racconti intorno al fuoco”.

Il format, ormai attesissimo dal pubblico, unisce l’incanto del falò nel bosco del Parco Pineta alla divulgazione scientifica. Riscaldati dalle fiamme e immersi nella natura, i partecipanti verranno accompagnati in un viaggio tra miti antichi, curiosità naturalistiche e scoperte astronomiche, per poi concludere la serata con l’osservazione guidata del cielo notturno al telescopio (condizioni meteo permettendo).

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 12 settembre: “Miti e leggende del bosco” – h 21.00

Da sempre i boschi sono luoghi carichi di fascino e mistero che hanno nutrito l’immaginario umano. Un’esperienza per scoprire le radici scientifiche e le osservazioni della natura che hanno dato origine alle leggende su creature magiche e spiriti della foresta.

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Sabato 26 settembre: “Storie di esploratori” – h 21.00

Come i viaggiatori di un tempo di fronte al fuoco, la serata ripercorrerà le incredibili avventure dei grandi naturalisti ed esploratori. Uomini e donne che, armati di taccuino, pazienza e profonda curiosità, hanno rivoluzionato il nostro modo di guardare la Terra prima di rivolgere lo sguardo verso il cielo.

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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Prenotazione online obbligatoria sul sito qui

ingresso ridotto (under 18) : 10€

Gratuito: minori di 4 anni e persone con disabilità (biglietto da richiedere inviando una email a info@centrodidatticoscientifico.it).

La serata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo: la serata è sempre garantita. In caso di pioggia, l’attività si sposterà negli spazi al coperto al suggestivo lume di lanterne e l’osservazione al telescopio sarà sostituita da una visita guidata all’Osservatorio Astronomico.

CONTATTI:

Email: info@centrodidatticoscientifico.it

Tel / WhatsApp: 0331 841900