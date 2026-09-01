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Scienza, miti e stelle: al Parco Pineta tornano i “Racconti intorno al fuoco”

Prossimo appuntamento sabato 12 settembre con “Miti e leggende del bosco” (ore 21.00). Ecco come prenotare

Generico 31 Aug 2026

12 Settembre 2026

Con l’arrivo dei primi tepori autunnali, la Cooperativa Sociale AstroNatura riaccende il focolare del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate per dare il via a una nuova edizione di “Racconti intorno al fuoco”.
Il format, ormai attesissimo dal pubblico, unisce l’incanto del falò nel bosco del Parco Pineta alla divulgazione scientifica. Riscaldati dalle fiamme e immersi nella natura, i partecipanti verranno accompagnati in un viaggio tra miti antichi, curiosità naturalistiche e scoperte astronomiche, per poi concludere la serata con l’osservazione guidata del cielo notturno al telescopio (condizioni meteo permettendo).

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 12 settembre: “Miti e leggende del bosco” – h 21.00
Da sempre i boschi sono luoghi carichi di fascino e mistero che hanno nutrito l’immaginario umano. Un’esperienza per scoprire le radici scientifiche e le osservazioni della natura che hanno dato origine alle leggende su creature magiche e spiriti della foresta.
Info e prenotazioni a questo link

Sabato 26 settembre: “Storie di esploratori” – h 21.00
Come i viaggiatori di un tempo di fronte al fuoco, la serata ripercorrerà le incredibili avventure dei grandi naturalisti ed esploratori. Uomini e donne che, armati di taccuino, pazienza e profonda curiosità, hanno rivoluzionato il nostro modo di guardare la Terra prima di rivolgere lo sguardo verso il cielo.
Info e prenotazioni a questo link

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Prenotazione online obbligatoria sul sito qui
ingresso ridotto (under 18) : 10€
Gratuito: minori di 4 anni e persone con disabilità (biglietto da richiedere inviando una email a info@centrodidatticoscientifico.it).
La serata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
In caso di maltempo: la serata è sempre garantita. In caso di pioggia, l’attività si sposterà negli spazi al coperto al suggestivo lume di lanterne e l’osservazione al telescopio sarà sostituita da una visita guidata all’Osservatorio Astronomico.

CONTATTI:
Email: info@centrodidatticoscientifico.it
Tel / WhatsApp: 0331 841900

Organizzato da

1 Settembre 2026
Redazione VareseNews
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