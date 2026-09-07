Scontro tra auto e moto a Induno Olona: ferito un motociclista in via Valganna
L'impatto si è verificato nella serata di domenica 6 settembre intorno alle 20.30 a Induno Olona richiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli
I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di domenica 6 settembre a Induno Olona a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto e una moto in via Valganna. L’allarme è scattato intorno alle ore 20.30 e ha richiesto la chiusura provvisoria della circolazione per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della sede stradale.
Lo scontro in viale Valganna
L’impatto tra i due veicoli si è verificato lungo il tratto cittadino di via Valganna, nel territorio comunale di Induno Olona. Subito dopo la segnalazione, la centrale operativa ha inviato sul posto le squadre dei vigili del fuoco per procedere con le manovre di messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area interessata dal sinistro.
I soccorsi al motociclista
Il personale sanitario giunto sul posto ha prestato le prime cure al conducente della moto, rimasto ferito a seguito dello scontro. Il centauro, che ha riportato diverse lesioni, è stato stabilizzato dai soccorritori e successivamente trasportato in ospedale a Varese in codice giallo per le cure e gli accertamenti del caso.
Strada chiusa e rilievi della forza pubblica
Per garantire lo svolgimento dei soccorsi in piena sicurezza, l’arteria stradale è rimasta temporaneamente chiusa al traffico veicolare. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per prestare supporto alle operazioni, gestire la viabilità della zona e svolgere i rilievi necessari a ricostruire la dinamica precisa dell’incidente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.