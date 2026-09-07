Scontro tra auto e moto a Induno Olona: ferito un motociclista in via Valganna

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di domenica 6 settembre a Induno Olona a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto e una moto in via Valganna. L’allarme è scattato intorno alle ore 20.30 e ha richiesto la chiusura provvisoria della circolazione per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della sede stradale.

Lo scontro in viale Valganna

L’impatto tra i due veicoli si è verificato lungo il tratto cittadino di via Valganna, nel territorio comunale di Induno Olona. Subito dopo la segnalazione, la centrale operativa ha inviato sul posto le squadre dei vigili del fuoco per procedere con le manovre di messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area interessata dal sinistro.

I soccorsi al motociclista

Il personale sanitario giunto sul posto ha prestato le prime cure al conducente della moto, rimasto ferito a seguito dello scontro. Il centauro, che ha riportato diverse lesioni, è stato stabilizzato dai soccorritori e successivamente trasportato in ospedale a Varese in codice giallo per le cure e gli accertamenti del caso.

Strada chiusa e rilievi della forza pubblica

Per garantire lo svolgimento dei soccorsi in piena sicurezza, l’arteria stradale è rimasta temporaneamente chiusa al traffico veicolare. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per prestare supporto alle operazioni, gestire la viabilità della zona e svolgere i rilievi necessari a ricostruire la dinamica precisa dell’incidente.