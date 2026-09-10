Scontro tra auto e moto sul lungolago a Lavena Ponte Tresa, grave un motociclista di 27 anni

Grave incidente nel tardo pomeriggio di giovedì sulla strada del lungolago che collega Brusimpiano a Lavena Ponte Tresa. Lo scontro, tra un’auto e una moto, è avvenuto alle 17.40 in via Brusimpiano.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 27 anni, l’unica persona coinvolta secondo quanto comunicato dai soccorritori. L’allarme è partito subito in codice rosso, il massimo livello di gravità.

La Soreu dei Laghi ha inviato sul posto un dispiegamento importante di mezzi: due ambulanze delle associazioni di volontariato, l’automedica dell’Areu di Varese e l’elisoccorso decollato da Como. Presenti anche i vigili del fuoco di Varese.

Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri di Luino e la polizia stradale di Varese. Nel tratto interessato si sono registrati disagi alla circolazione.

Le condizioni del ferito e la dinamica esatta dello scontro sono in corso di accertamento.