Varese News

Varese Laghi

Scontro tra auto e moto sul lungolago a Lavena Ponte Tresa, grave un motociclista di 27 anni

L'allarme è scattato alle 17.41 in via Brusimpiano, sulla strada che collega i due paesi. Sul posto due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso

elisoccorso

Grave incidente nel tardo pomeriggio di giovedì sulla strada del lungolago che collega Brusimpiano a Lavena Ponte Tresa. Lo scontro, tra un’auto e una moto, è avvenuto alle 17.40 in via Brusimpiano.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 27 anni, l’unica persona coinvolta secondo quanto comunicato dai soccorritori. L’allarme è partito subito in codice rosso, il massimo livello di gravità.

La Soreu dei Laghi ha inviato sul posto un dispiegamento importante di mezzi: due ambulanze delle associazioni di volontariato, l’automedica dell’Areu di Varese e l’elisoccorso decollato da Como. Presenti anche i vigili del fuoco di Varese.

Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri di Luino e la polizia stradale di Varese. Nel tratto interessato si sono registrati disagi alla circolazione.

Le condizioni del ferito e la dinamica esatta dello scontro sono in corso di accertamento.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.