Scontro tra auto e moto sul lungolago a Lavena Ponte Tresa, grave un motociclista di 27 anni
L'allarme è scattato alle 17.41 in via Brusimpiano, sulla strada che collega i due paesi. Sul posto due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso
Grave incidente nel tardo pomeriggio di giovedì sulla strada del lungolago che collega Brusimpiano a Lavena Ponte Tresa. Lo scontro, tra un’auto e una moto, è avvenuto alle 17.40 in via Brusimpiano.
Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 27 anni, l’unica persona coinvolta secondo quanto comunicato dai soccorritori. L’allarme è partito subito in codice rosso, il massimo livello di gravità.
La Soreu dei Laghi ha inviato sul posto un dispiegamento importante di mezzi: due ambulanze delle associazioni di volontariato, l’automedica dell’Areu di Varese e l’elisoccorso decollato da Como. Presenti anche i vigili del fuoco di Varese.
Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri di Luino e la polizia stradale di Varese. Nel tratto interessato si sono registrati disagi alla circolazione.
Le condizioni del ferito e la dinamica esatta dello scontro sono in corso di accertamento.
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