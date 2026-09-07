Scout d’Europa di Varese, un’estate di avventura, crescita e fraternità per oltre 100 ragazzi e ragazze

Un’estate di avventura, camminate, canti sotto le stelle, tornei, momenti di verifica e confronto personali e di gruppo, giochi e fraternità. E’ stato molto intenso il periodo estivo per gli oltre 100 ragazze e ragazzi iscritti agli Scout d’Europa di Varese che hanno vissuto i loro campi estivi in giro per il territorio del nord Italia. Coccinelle e Lupetti (bambine e bambini da 8 a 11 anni ), esploratori e guide ( ragazzi dai 11 a 15 anni ) rover e scolte ( ragazzi dai 16 ai 21 anni): tutti protagonisti nel momento più importante del percorso educativo scout che sono i campi estivi.

Grazie alla presenza dei giovani educatori capi e con il supporto dei genitori e di alcuni sacerdoti, i ragazzi hanno vissuto lontano da casa per diversi giorni affrontando le piccole e grandi sfide, difficoltà, giochi e avventure del metodo Scout: momenti che rimarranno unici per il futuro.

GLI SCOUT D’EUROPA A VARESE, UNA PRESENZA DI 50 ANNI – Gli Scout d’Europa di Varese sono presenti presso la Parrocchia della Brunella, accolgono ragazze e ragazzi che fanno parte del grande movimento dell’Associazione Guide e Scouts cattolici d’Europa. Anche Papa Leone, nello scorso maggio, ha voluto incontrare i vertici del movimento per i 50 anni dell’Associazione, “rinnovando l’impegno a costruire un’Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell’umanesimo cristiano”; attraverso il servizio, cuore del pensiero educativo di Baden Powell, “si sviluppano altruismo, solidarietà, attenzione verso il prossimo e senso di responsabilità sociale”. “Vissuto nella fede, il servizio ci libera dalla tendenza a essere centrati su noi stessi, indifferenti e chiusi, aprendoci all’esperienza della comunità e al senso della responsabilità: dalle piccole cose fatte bene fino alla cura vicendevole. L’avventura dello scoutismo aiuta a scoprire come la nostra umanità viene illuminata e coinvolta dall’opera di Dio, vero educatore di tutti noi”

SABATO ALLA BRUNELLA SI RIPARTE – AL VIA LE ISCRIZIONI PER I NUOVI INGRESSI – Sabato 12 settembre riparte l’attività del Gruppo, con il primo incontro di Lupetti, Coccinelle, Guide ed Esploratori alle ore 15.00 presso l’Oratorio della Brunella. Un momento di ripartenza e di accoglienza dei nuovi ragazzi e ragazze che scelgono, con i propri genitori, il metodo Scout. Per informazioni e adesioni e’ possibile scrivere a scoutdeuropavarese3fse@gmail.com o chiamare Angela allo +39 340 595 7381