Senza glutine è bello e buonissimo: tre giorni di Gluten free freaks food Festival nel parco di Villa Recalcati a Varese

Da venerdì 11 a domenica 13 setembre incontri, laboratori e tanti stand di golosità senza glutine diffondere gusto e cultura sanitaria

Perché il cibo continui ad essere un’esperienza convivale per tutti, com’è da sempre nella cultura del Bel Paese, serve un cambio di passo verso l’inclusione alimentare. Nasce da qui il Gluten freak Free Festival: tre giorni di festa, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, nel parco di Villa Recalcati.

In programma ci sono incontri, laboratori e tanti stand gastronomici senza glutine, per la serenità dei celiaci e per il gusto di chiunque voglia sperimentare sapori nuovi, ricchi di gusto.

L’idea del Gluten Free Freak Festival è della varesina Valentina Mentasti che lo ha proposto per la prima volta lo scorso anno a Barasso, per poi celebrare una seconda edizione a Milano. Ora il Gluten Free Freak Festival arriva nella Città giardino e si inserisce nelle celebrazioni dei cento anni della Provincia di Varese con tre giorni di festa. Obiettivo dichiarato è scardinare lo stigma e far sì che la celiachia non diventi una barriera alla socialità. Per questo con il Festival parte anche una nuova progettalità che punta a promuovere la cultura dell’inclusione alimentare anche nelle scuole del territorio, grazie alla collaborazione con Regione Lombardia, Prefettura, Provincia di Varese, Ats Insubria e Ufficio scolastico Territoriale.

«Ho immaginato il Gluten Freaks Food Festival come un momento di condivisione, senza preoccupazioni e pensieri. – spiega Valentina Mentasti, presentando l’iniziativa – L’obiettivo è creare uno spazio in cui il cibo non sia fonte di esclusione, ma terreno di condivisione, per tutti. Dove tutti, celiaci e non, possano gustare diversi menù e insieme promuovere una cultura che è gusto, salute, accoglienza e benessere».

DUE CELIACI SU TRE NON SANNO DI ESSERLO

Un approccio che piace al presidente della provincia Marco Magrini che ha voluto ospitare la rassegna, inserita a pieno titolo negli eventi per la celebrazione del Centenario della Provincia di Varese: “Questa importante ricorrenza deve essere anche l’occasione per aprire Villa Recalcati e il suo parco storico alla comunità, trasformandoli sempre di più in un luogo da vivere», ha detto Magrini.

Entusiasta dell’iniziativa anche al presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, Emanuele Monti, promotore della legge regionale 28 maggio 2025, n. 6, che ha riconosciuto la celiachia una patologia sociale.

«Il primo obiettivo raggiunto dalla norma è far sì che si parli di più di Celiachia come patologia sommersa, dato che ad oggi in Lombardia due celiaci su tre non sanno di esserlo – ha detto Monti – Si sta poi lavorando affinchè i buoni regionali erogati ai celiaci per l’acquisto di prodotti alimentari specifici siano spendibili su tutto il territorio nazionale e, grazie alla collaborazione delle Ats, stiamo facendo sensibilizzazione anche tra i ristoratori perché i loro meù siano sempre in grado di accogliere anche lesigenze alimentari specifiche».

I cittadini delle province di Varese e Como che fanno riferimento ad Ats Insubria sono quasi un milione e mezzo. Di questi 8 mila hanno già una diagnosi di celiachia – con relativi buoni spendibili in 600 punti vendita tra farmacie, supermercati e negozi alimentari specifici – ma si pensa che ce ne siano altri 16 mila che ignorano di avere questa patologia. «Il che è un problema – spiega Salvatore Gioia, direttore Ats Insubria – Per questo, assieme all’Ufficio scolastico territoriale e grazie alla collaborazione di Valentina Mentasti stiamo mettendo a punto un progetto di sensibilizzazione che coinvolgerà le scuole per garantire inclusione a ogni persona celiaca. Questo significa dare al paziente la possibilità di vivere serenamente i momenti di studio, lavoro, svago e convivialità».

IL GLUTEN FREE FREAK FESTIVAL

L’ingresso del Festival sarà libero e gratuito, gradita la registrazione per facilitare i flussi compilando il form a QUESTO LINK.

Il programma prevede talk, laboratori e una food court 100% senza glutine sicura.

Il Festival apre nel pomeriggio di venerdì 11 settembre alle ore 17 per una serata di festa a base di musica e gusto.

Sabato e domenica invece il Gluten Free Freak Festival aprirà alle ore 10 proponendo anche incontri e attività per tutte le età fino alla mezzanotte.

Inoltre, al Festival sarà presente uno Sportello ATS nel quale la Direttrice del servizio Igiene alimenti e nutrizione Maria Bianchi e il suo team, saranno a disposizione per offrire informazioni sulle modalità di interazione con le scuole, in merito a menù, processi, scelte per vivere il più serenamente e consapevolmente possibile la celiachia.

GLI INCONTRI DEL FESTIVAL

Il programma di sabato 12 settembre si aprirà alle 11:00 con l’incontro “Legge regionale: come usarla?”, al quale interverranno Emanuele Monti, Consigliere regionale e presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese, Salvatore Gioia, direttore generale di ATS Insubria, Giuseppe Carcano, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, e Lorenzo Di Renzo Scolari, sindaco di Barasso.

Nel pomeriggio, alle 15:00, sarà la volta di “Parlarne nel modo giusto fa la differenza”, con Valentina Rinaudo di Glutenfrivola e Alessia Labate.

Alle 16:00 l’appuntamento sarà dedicato all’“Inclusività”, con Annalisa Brunetti (Annie Foodie) e la nutrizionista Claudia Ghirardello.

Alle 17:00 si parlerà di “Insieme può essere più semplice”, con Dalila Collarile de Il Senza Glutine a Milano e Marco Martinetti di Gluto.

Chiuderà il programma di sabato, alle 18:00, l’incontro “Il senza glutine è un valore anche se non sei celiaco”.

Il programma di domenica 13 settembre si aprirà alle 11:00 con l’incontro “Il potenziale del senza glutine per il turismo”, che vedrà la partecipazione di Samuele Corsalini, Luca Zanaria e Marco Moraglio.

Alle 15:00 si parlerà di “La città & l’offerta senza”, con Ilaria Bruno di Drogheria Vercellini, Michela Pica di Vibes, Giuseppe Langella di Duck Dive e Silvia Zanzi di Less Bar Gastronomico.

Alle 16:00 sarà affrontato il tema de “La celiachia come opportunità”, con Catalin Varela, Celiac Travel Expert, e Valentina Mentasti di GFFF.

Chiuderà il programma, alle 17:00, l’incontro dedicato all’Accettazione della celiachia, con la psicoterapeuta Erika Minazzi e la nutrizionista Eugenia Dozio.