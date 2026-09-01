September Fest a Sant’Ambrogio: giochi, cucina e musica per tenere viva la tradizione del quartiere

Niente “Sant’Ambrogio in Strada” nel 2026, ma il quartiere non rinuncia alla tradizionale festa di settembre. Sabato 12 settembre l’Oratorio San Giovanni Bosco ospiterà una giornata con giochi e laboratori per bambini, la riapertura della biblioteca LeggerMente, stand gastronomico, e tanto altro

Nel rione di Sant’Ambrogio l’estate non si conclude senza l’ormai immancabile momento di festa e condivisione. Sebbene quest’anno l’amato appuntamento di “Sant’Ambrogio in Strada” debba prendersi una pausa, il quartiere non rinuncia alla sua storica vocazione all’incontro, che anima la comunità da ben ventuno edizioni.

L’Oratorio San Giovanni Bosco raccoglie con orgoglio il testimone e rilancia l’impegno verso la cittadinanza, organizzando la 21a September Fest. Il motto scelto per l’edizione 2026 è un invito chiaro e caloroso: “Quest’anno la festa non scende in strada, ma vi aspetta in oratorio! Manteniamo viva la bellissima tradizione santambrogina di settembre”.

L’evento si terrà sabato 12 settembre 2026 negli spazi dell’Oratorio in Via Lazzaro Papi 7.

Sarà una giornata pensata per intrecciare le generazioni, creando un punto d’incontro tra bambini, famiglie e anziani in un clima di gioia e riscoperta del senso di comunità.

Il programma della manifestazione, frutto della collaborazione tra diverse realtà del territorio, coprirà l’intero arco del pomeriggio e della serata:

Ore 15.00 – Porte aperte alla Biblioteca LeggerMente: Un momento importante per la vita culturale locale. A seguito dei lavori di ristrutturazione estivi, riapre ufficialmente la biblioteca di quartiere con attività dedicate ai più piccoli e la ripresa del servizio di prestito libri per tutti i lettori.

Dalle ore 16.00 – Spazio ai più piccoli: Il pomeriggio entrerà nel vivo con giochi e laboratori pensati per le famiglie, realizzati grazie alla sinergia con l’Associazione Genitori Canetta e la Scuola Materna Beretta Molla.

Dalle ore 19.00 – Stand Gastronomico tra tradizione e gusto: Apertura delle cucine per cenare in compagnia. Il menù proporrà i classici piatti della tradizione festiva, tra cui spiccano la calda polenta con salsiccia e lo storico, amatissimo gnocco fritto.

Ore 20.45 – Musica dal vivo e spettacolo: La serata culminerà con l’esibizione a cura di Dimensione Teatro, pronti a far cantare e ballare il pubblico con un repertorio vario e coinvolgente che spazierà tra i grandi successi del pop, del folk e del rock.

Per tutto il corso della giornata, a partire dal pomeriggio, sarà allestita anche la classica pesca di beneficenza.

L’iniziativa – organizzata dalla Parrocchia di Sant’Ambrogio, dall’Auditorium San Giovanni Bosco, e dal Progetto GenerAzioni (che comprende Oratorio, Auditorium, Associazione I Santambrogini, Scuola Canetta, Scuola Materna Beretta Molla, Biblioteca Leggermente) – dimostra ancora una volta quanto il tessuto sociale santambrogino sia vivo, generoso e capace di reinventarsi pur di non disperdere le proprie radici.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.

Per maggiori informazioni e dettagli:

Luogo: Oratorio San Giovanni Bosco, Via Lazzaro Papi 7, Sant’Ambrogio (Varese)

Data: Sabato 12 settembre 2026, dalle ore 15.00

Email: auditorium@incamminoinsieme.it

Telefono: 0332 1301332