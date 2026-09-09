Servizio civile a Varese, 55 candidature all’ultimo bando: a partire saranno in 17

Sono 17 i giovani che tra il 18 e il 29 settembre inizieranno il loro anno di Servizio civile universale negli enti della provincia di Varese associati ad Associazione Mosaico. In Lombardia saranno complessivamente 367. Dopo l’avvio sono previsti gli incontri di accoglienza, dedicati alla conoscenza del Servizio civile e agli aspetti pratici dell’attività.

Nel Varesotto, in occasione dell’ultimo bando, erano arrivate 55 candidature, con 31 giovani risultati idonei al termine delle selezioni. A livello lombardo, Associazione Mosaico aveva raccolto oltre mille candidature, diventate 691 idoneità dopo i colloqui.

«La decisione di impegnarsi in un progetto di Servizio civile non è un ripiego, ma è una scelta fatta consapevolmente, con l’obiettivo di crescere, acquisire competenze sul campo e dare un supporto concreto alla comunità in cui si vive» Claudio Di Blasi, presidente di Associazione Mosaico.

Giovani e soprattutto ragazze tra i candidati

I numeri raccontano una partecipazione soprattutto femminile. In provincia di Varese 40 domande sono state presentate da ragazze e 15 da ragazzi. Dieci candidature sono arrivate da giovani nati nel 2007, altre 12 da ventenni o ventunenni e una da un candidato nato nel 2008.

Elevato anche il livello di istruzione dichiarato dai candidati: 31 hanno conseguito il diploma, cinque una laurea triennale e cinque una laurea magistrale o specialistica. La maggior parte, 39 giovani, risiede nel Varesotto, mentre altri arrivano anche da province lontane come Caserta, Agrigento e Catania.

Cultura, educazione e assistenza tra i progetti scelti

Il settore più richiesto è quello del patrimonio storico, artistico e culturale, che ha raccolto 30 candidature per sei posizioni. Seguono educazione e promozione culturale, ambientale, turistica, sociale e sportiva, con 13 candidature per quattro posti, e l’assistenza, con 12 candidati per sette posizioni.

«Molti giovani puntano ai progetti che si concretizzano nei luoghi della cultura, come i musei o le biblioteche» – Claudio Di Blasi -. Secondo il presidente di Mosaico, però, anche le esperienze a sostegno di minori, persone con disabilità, anziani e persone in difficoltà offrono importanti opportunità di crescita personale e professionale e contribuiscono a rafforzare i servizi sul territorio.

I prossimi bandi

Il prossimo bando di Servizio civile universale è previsto nei primi mesi del 2027. Nelle prossime settimane dovrebbe invece aprire quello per il Servizio civile digitale e ambientale, con 38 posizioni in Lombardia, due delle quali in provincia di Varese.

Dal 4 settembre sono inoltre aperte le candidature per la Leva civica Fse+, che partirà il 2 novembre e mette a disposizione 45 posizioni in Lombardia.