Sesto Calende fa il punto sulle scuole: “Oltre 103mila euro per le manutenzioni nei primi otto mesi del 2026”

Manutenzioni, riqualificazioni energetiche e cantieri già finanziati: con lo scoccare della prima campanella del nuovo anno scolastico, l’amministrazione comunale di Sesto Calende ha fatto il punto sugli interventi di manutenzione e sugli investimenti destinati agli edifici scolastici cittadini.

Sul territorio comunale, al netto delle scuole private, sono presenti un asilo nido, tre scuole dell’infanzia, due scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2026 sono stati spesi oltre 103mila euro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli interventi hanno riguardato opere idrauliche, lavori edili, manutenzione e sostituzione di serramenti, oltre ad attività sugli impianti e ad altre opere necessarie per il mantenimento delle strutture scolastiche.

Accanto alle manutenzioni, il Comune sottolinea anche l’impegno legato alla gestione dei servizi. «Per l’Asilo Nido – spiega la giunta comunale – il Comune garantisce personale impegnato nei servizi educativi e di mensa, mentre nelle scuole dell’infanzia sostiene direttamente il personale addetto alle cucine. Un

investimento quotidiano in risorse umane che rappresenta una parte importante dell’impegno complessivo dell’Ente nei servizi rivolti ai più piccoli».

Tra gli investimenti più rilevanti figura il nuovo asilo nido, progetto nato durante la precedente giunta Buzzi insieme alla mensa della scuola Ungaretti. L’amministrazione ricorda di aver finanziato con un mutuo da 650mila euro il completamento dell’edificio e di aver ottenuto un contributo di 120mila euro per gli arredi attraverso un bando dedicato. Previsti inoltre oltre 100mila euro per il nuovo parcheggio a servizio della struttura e circa 30mila euro per la sistemazione delle aree verdi esterne.

Un altro intervento riguarda la nuova mensa della scuola Ungaretti, sempre realizzata con fondi del Pnrr. Per la struttura la giunta ha previsto un investimento superiore a 80mila euro destinato alla realizzazione di un nuovo punto cottura.

Per la scuola primaria del rione dei Mulini, la Matteotti, invece, è previsto l’avvio dei lavori del primo lotto di riqualificazione energetica. L’intervento, dal valore di circa 200mila euro, comprende l’installazione di pompe di calore, pannelli fotovoltaici e nuovi sistemi di riscaldamento e raffrescamento delle aule. Spiegano dal municipio: «L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di utilizzare anche le risorse derivanti dal Conto Termico GSE per finanziare i successivi lotti di riqualificazione energetica del plesso, proseguendo così in un percorso progressivo di efficientamento dell’edificio».

Tra le opere che l’amministrazione intende candidare al finanziamento nel prossimo bilancio figura inoltre il rifacimento del tetto della scuola dell’infanzia Rodari. Per quanto riguarda le scuole superiori (l’Istituto Dalla Chiesa), che fanno capo alla Provincia, il Comune conferma la notizia dello scorso dicembre 2024, ovvero di aver ottenuto dall’ente provinciale l’impegno per la realizzazione di due nuove strutture dedicate alle attività motorie e sportive a servizio degli studenti sestesi.

«A tutti gli studenti, alle famiglie, agli insegnanti e al personale scolastico di Sesto Calende, l’augurio di un buon anno scolastico» conclude la giunta comunale.