Si accendono le luci alla Schiranna: inaugurata la Fiera di Varese

I cancelli si sono aperti puntuali alle 18, ma per il momento solenne del taglio del nastro si è dovuto attendere ben dopo le 18.30, in una atmosfera comunque di festa: sulle sponde del lago di Varese, nell’area di piazzale Roma, si è tenuta questa sera – 11 settembre – la cerimonia di inaugurazione della 48esima Fiera di Varese, presentata dalla giornalista Chiara Milani, che ha scandito i tempi di un momento istituzionale partecipato da una folta rappresentanza del tessuto locale.

Galleria fotografica Comincia la 48° edizione della Fiera di Varese 4 di 27

Le autorità e la benedizione

Sul palco si sono susseguiti i saluti delle principali autorità del territorio: dal sindaco Davide Galimberti al presidente della Provincia Marco Magrini, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo al Questore Paolo Iodice, al Viceprefetto Vicario Michele Giacomino. A fare gli onori di casa ci hanno pensato anche la vicesindaca Ivana Perusin, che ha guidato la macchina organizzativa per conto dell’amministrazione comunale, e Michela Ferro di Chocolat Pubblicità, che ha curato sul campo l’allestimento e la gestione pratica dell’evento.

Tra i momenti più particolari della serata, prima della benedizione impartita dal prevosto di Varese, monsignor Gabriele Gioia, c’è stata l’esecuzione dell’Inno di Mameli, risuonato in un’inedita e suggestiva versione per sassofono, e la recitazione di una poesia di buon auspicio in dialetto bosino. Poi, davanti a un nutrito parterre di autorità cittadine, amministratori e rappresentanti delle categorie economiche, il taglio del nastro ha decretato il via ufficiale alla kermesse.

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Lo slogan: «Scelgo Varese»

Il filo conduttore di quest’anno è sintetizzato nello slogan “Scelgo Varese“. Nei suoi passaggi, il sindaco Galimberti ha ricordato come la Fiera sappia raccontare le molteplici anime della città, collegando la scelta del territorio al percorso di rigenerazione urbana e alla vivibilità degli spazi pubblici. Sulla stessa lunghezza d’onda la vicesindaca Perusin, che ha evidenziato come la manifestazione – forte di una prevalenza netta di piccole e medie imprese del Varesotto – sia ormai un punto di riferimento non solo economico, ma identitario, capace di unire commercio, associazionismo e comunità.

Espositori, gastronomia e novità

Per i prossimi dieci giorni, la macchina da oltre 500 addetti tra tecnici, allestitori ed espositori cercherà di replicare i risultati dello scorso anno, quando si registrarono oltre 60mila presenze. I visitatori avranno a disposizione 5mila metri quadrati di esposizione e circa 150 stand. Oltre ai settori storici legati a casa, edilizia e risparmio energetico, la prima serata ha registrato subito un buon afflusso nell’Area Food, dove la grande tensostruttura offre piatti della tradizione locale (pesce di lago in primis), specialità regionali e proposte internazionali, affiancata dalla riapertura della Varese Wine Week. Tra le novità espositive spiccano lo spazio “Benvenuti in Condominio“, realizzato con Camera Condominiale Varese, che ospiterà anche la fase finale del premio “Il Condominio Letterario” e gli spazi, anche culturali, organizzati dalla Provincia di Varese in avvicinamento ai festeggiamenti per i cent’anni dell’Ente, che cadono nel 2027.

Gli eventi in programma

Ricco anche il calendario parallelo, con oltre 40 appuntamenti tra dibattiti, convegni e momenti culturali dedicati a commercio di prossimità, intelligenza artificiale, sicurezza e turismo lento. Da lunedì a venerdì, inoltre, il palinsesto «C’è fermento!» darà spazio al mondo dello sport varesino, con serate dedicate a canottaggio, basket, discipline su ghiaccio e movimento paralimpico.

Info e orari

La Fiera rimarrà aperta alla Schiranna fino a domenica 20 settembre, confermando l’ingresso e il parcheggio gratuiti. Gli orari di apertura prevedono l’accesso da lunedì a venerdì dalle 16:00 alle 23:00. Nei fine settimana i padiglioni apriranno in anticipo: i sabati 12 e 19 settembre dalle 14:00 alle 23:00, domenica 13 settembre con orario continuato dalle 10:00 alle 23:00 e domenica 20 settembre dalle 10:00 alle 20:00.

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