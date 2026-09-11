Si accendono le luci alla Schiranna: inaugurata la Fiera di Varese
Taglio del nastro per la manifestazione che porta sulle sponde del lago 150 espositori e le eccellenze del territorio. Ingresso libero e oltre 40 eventi in programma
I cancelli si sono aperti puntuali alle 18, ma per il momento solenne del taglio del nastro si è dovuto attendere ben dopo le 18.30, in una atmosfera comunque di festa: sulle sponde del lago di Varese, nell’area di piazzale Roma, si è tenuta questa sera – 11 settembre – la cerimonia di inaugurazione della 48esima Fiera di Varese, presentata dalla giornalista Chiara Milani, che ha scandito i tempi di un momento istituzionale partecipato da una folta rappresentanza del tessuto locale.
Le autorità e la benedizione
Sul palco si sono susseguiti i saluti delle principali autorità del territorio: dal sindaco Davide Galimberti al presidente della Provincia Marco Magrini, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo al Questore Paolo Iodice, al Viceprefetto Vicario Michele Giacomino. A fare gli onori di casa ci hanno pensato anche la vicesindaca Ivana Perusin, che ha guidato la macchina organizzativa per conto dell’amministrazione comunale, e Michela Ferro di Chocolat Pubblicità, che ha curato sul campo l’allestimento e la gestione pratica dell’evento.
Tra i momenti più particolari della serata, prima della benedizione impartita dal prevosto di Varese, monsignor Gabriele Gioia, c’è stata l’esecuzione dell’Inno di Mameli, risuonato in un’inedita e suggestiva versione per sassofono, e la recitazione di una poesia di buon auspicio in dialetto bosino. Poi, davanti a un nutrito parterre di autorità cittadine, amministratori e rappresentanti delle categorie economiche, il taglio del nastro ha decretato il via ufficiale alla kermesse.
Visualizza questo post su Instagram
Lo slogan: «Scelgo Varese»
Il filo conduttore di quest’anno è sintetizzato nello slogan “Scelgo Varese“. Nei suoi passaggi, il sindaco Galimberti ha ricordato come la Fiera sappia raccontare le molteplici anime della città, collegando la scelta del territorio al percorso di rigenerazione urbana e alla vivibilità degli spazi pubblici. Sulla stessa lunghezza d’onda la vicesindaca Perusin, che ha evidenziato come la manifestazione – forte di una prevalenza netta di piccole e medie imprese del Varesotto – sia ormai un punto di riferimento non solo economico, ma identitario, capace di unire commercio, associazionismo e comunità.
Espositori, gastronomia e novità
Per i prossimi dieci giorni, la macchina da oltre 500 addetti tra tecnici, allestitori ed espositori cercherà di replicare i risultati dello scorso anno, quando si registrarono oltre 60mila presenze. I visitatori avranno a disposizione 5mila metri quadrati di esposizione e circa 150 stand. Oltre ai settori storici legati a casa, edilizia e risparmio energetico, la prima serata ha registrato subito un buon afflusso nell’Area Food, dove la grande tensostruttura offre piatti della tradizione locale (pesce di lago in primis), specialità regionali e proposte internazionali, affiancata dalla riapertura della Varese Wine Week. Tra le novità espositive spiccano lo spazio “Benvenuti in Condominio“, realizzato con Camera Condominiale Varese, che ospiterà anche la fase finale del premio “Il Condominio Letterario” e gli spazi, anche culturali, organizzati dalla Provincia di Varese in avvicinamento ai festeggiamenti per i cent’anni dell’Ente, che cadono nel 2027.
Gli eventi in programma
Ricco anche il calendario parallelo, con oltre 40 appuntamenti tra dibattiti, convegni e momenti culturali dedicati a commercio di prossimità, intelligenza artificiale, sicurezza e turismo lento. Da lunedì a venerdì, inoltre, il palinsesto «C’è fermento!» darà spazio al mondo dello sport varesino, con serate dedicate a canottaggio, basket, discipline su ghiaccio e movimento paralimpico.
Info e orari
La Fiera rimarrà aperta alla Schiranna fino a domenica 20 settembre, confermando l’ingresso e il parcheggio gratuiti. Gli orari di apertura prevedono l’accesso da lunedì a venerdì dalle 16:00 alle 23:00. Nei fine settimana i padiglioni apriranno in anticipo: i sabati 12 e 19 settembre dalle 14:00 alle 23:00, domenica 13 settembre con orario continuato dalle 10:00 alle 23:00 e domenica 20 settembre dalle 10:00 alle 20:00.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Crollo alla E-Work Arena, Varese pronta ad aiutare la Uyba Volley: a disposizione il palasport di Masnago
GrandeFratello su Centro Campus, via alla trasformazione: "Varese sempre più all'avanguardia nel basket europeo"
lenny54 su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Felice su Musi di Varese 2027, presentato il calendario del Canile: Palazzo Estense accoglie i cani della città
Felice su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.