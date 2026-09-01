Si chiamava Alessandro Vezzoli il 55enne morto nel tragico infortunio in cantiere a Origgio

È il bresciano Alessandro Vezzoli, 55 anni, l’operaio morto sul lavoro nella mattinata di lunedì 31 agosto a in un cantiere edile in via don Minzoni a Origgio.

L’uomo, operaio edile di grande esperienza, abitava a Castelcovati, un piccolo comune del Bresciano, dove era molto conosciuto. Vezzoli, che lascia due figli oltre agli anziani genitori, poco più di un anno fa aveva perso la compagna. Un lutto che, come riportano diversi giornali locali, lo aveva profondamente segnato, e che oggi rende ancora più difficile per la sua famiglia affrontare questa tragedia.

La dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Alessandro Vezzoli è ancora al vaglio delle autorità. Quello che è certo è che il 55enne è rimasto schiacciato da un pesante manufatto in cemento e che per lui non c’è stato niente da fare.

Sul luogo dell’incidente hanno operato, oltre ai soccorsi medici, anche i Vigili del fuoco per spostare la lastra di cemento che ha ucciso l’operaio, i Carabinieri di Saronno e il personale di Ars Insubria che si occupa della sicurezza del lavoro.