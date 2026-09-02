Precipita in montagna a Centro Valle Intelvi: ritrovato senza vita un escursionista di Arcisate
Tragico incidente in montagna nel pomeriggio di martedì 1 settembre in provincia di Como dove Marcello Guglielmo si e staccato dal gruppo di amici per seguire un sentiero alternativo senza più fare rientro al punto di ritrovo
Un uomo di 66 anni residente ad Arcisate, Marcello Guglielmo, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi dopo essere precipitato lungo un costone di roccia sul Monte Generoso, nella zona della Grotta dell’Orso, all’interno del territorio comunale di Centro Valle Intelvi. L’escursionista si era incamminato al mattino insieme a tre amici per risalire la montagna.
La dinamica dell’incidente e l’allarme
I quattro escursionisti avevano affrontato insieme l’ascesa al mattino per poi intraprendere la discesa verso valle. Durante il percorso di rientro, tuttavia, il 66enne si è staccato dal resto della comitiva decidendo di seguire un sentiero alternativo. L’allarme è scattato intorno alle 16:30 nella zona di Orimento, quando i compagni di escursione, non vedendolo arrivare al punto di ritrovo prestabilito, hanno segnalato la sua assenza alle autorità.
Le operazioni di ricerca e il ritrovamento
Ii soccorsi si sono attivati immediatamente con l’invio sul posto da parte dei Vigili del Fuoco di un mezzo di coordinamento ricerche, gestito da specialisti in topografia applicata al soccorso. Contestualmente si è alzato in volo l’elicottero Drago 166. Le operazioni di localizzazione sono state rese possibili grazie alla strumentazione Imsi Catcher installata a bordo dell’aeromobile, una tecnologia in grado di rilevare il segnale del telefono cellulare della persona scomparsa. Il dispositivo ha permesso di individuare l’uomo all’interno di una vallata impervia nei pressi della Grotta dell’Orso.
L’intervento dei soccorsi sul posto
Dall’elicottero sono stati calati i soccorritori per raggiungere il punto esatto del ritrovamento. Il personale sanitario del 118 giunto sul luogo non ha potuto far altro che constatare il decesso del 66enne, avvenuto verosimilmente a seguito della caduta. Le operazioni di recupero della salma si sono concluse in serata con il trasporto del corpo presso la piazzola dell’Ospedale Sant’Anna. Alle attività di ricerca e recupero hanno preso parte anche i tecnici del Cnsas e i Carabinieri, che sono rimasti in costante contatto con il magistrato di turno della Procura per gli adempimenti del caso.
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