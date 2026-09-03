Si tuffa e non riemerge a Nesso: muore turista nel lago di Como
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con elicottero e mezzi nautici insieme ai Carabinieri e al personale del 118 per la gestione dell'emergenza nelle acque del Lario
Un grave incidente si è verificato nella mattinata di giovedì 3 settembre nelle acque del Lago di Como, a Nesso, dove un giovane turista ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua senza più riemergere. L’episodio è avvenuto nella frazione di Careno, dove l’uomo si trovava in compagnia della compagna prima che si perdessero le sue tracce a seguito del tuffo.
L’allarme e le prime fasi delle ricerche
Secondo le prime fonti, a far scattare la macchina dei soccorsi è stata la compagna della vittima, che stava nuotando insieme a lui e lo ha visto improvvisamente inabissarsi. La donna ha immediatamente attivato la richiesta di soccorso, ponendo in moto un articolato dispositivo di ricerca guidato dalla centrale operativa. Sul posto è intervenuta l’Unità Navale del Terzo Nucleo della Guardia Costiera del Lago di Como, supportata dai Vigili del Fuoco giunti con soccorritori acquatici e un’imbarcazione dedicata per perlustrare la zona.
Il supporto dei sommozzatori da Milano
Per accelerare le operazioni di perlustrazione nelle profondità del bacino lacustre, è stato richiesto l’impiego specialistico dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, giunti da Milano a bordo di un elicottero. Alle ricerche hanno preso parte anche un’ulteriore unità navale dei Vigili del Fuoco di Como, le ambulanze del 118 e una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi.
Le attività di perlustrazione si sono estese sia in superficie sia in profondità lungo tutto il settore di lago compreso tra Nesso e la località Careno durante tutta la mattinata.
L’individuazione della vittima
Nel corso della giornata le ricerche si sono concluse con il ritrovamento della salma del giovane turista. I sommozzatori e le unità navali impegnate nello specchio d’acqua hanno individuato il corpo non distante dal punto in cui era stato visto scomparire.
Dopo la localizzazione del corpo, i soccorritori hanno avviato le procedure necessarie per completare le operazioni di recupero dalle acque del Lario.
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