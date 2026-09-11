Sicurezza e sostenibilità: in servizio la nuova auto della Polizia Locale di Castellanza
Il nuovo mezzo è una Toyota Yaris Cross 1.5 Full Hybrid da 115 CV, che va ad arricchire e rinnovare il parco veicoli del Comando di via Bernocchi
È entrata in servizio la nuova autovettura della Polizia Locale di Castellanza, acquistata grazie al contributo ottenuto dal Comune nell’ambito del bando 2026 di Regione Lombardia “Più strada meno impatto”. Il nuovo mezzo è una Toyota Yaris Cross 1.5 Full Hybrid da 115 CV, che va ad arricchire e rinnovare il parco veicoli del Comando di via Bernocchi, mettendo a disposizione degli agenti un’autovettura moderna e adeguata alle esigenze operative del servizio.
Il progetto presentato dal Comune ha ottenuto dalla Regione il massimo contributo previsto dal bando, pari al 50% della spesa, per un importo di quasi 19.000 euro. Il costo complessivo dell’autovettura è di circa 31.000 euro. La scelta di un veicolo ibrido risponde alla duplice esigenza di garantire affidabilità e sicurezza agli operatori, riducendo al tempo stesso consumi ed emissioni. La vettura è inoltre dotata di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. «L’arrivo del nuovo mezzo rappresenta un investimento concreto nelle dotazioni del nostro Comando -è il commento del comandante della Polizia Locale, Francesco Nicastro- e, di conseguenza, nella capacità del personale di svolgere quotidianamente le proprie attività di presidio, controllo e sicurezza del territorio».
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